Курс валют на вихідні: скільки коштують долар, євро і злотий
Сьогодні, 10:15
Національний банк України встановив офіційний курс валют на вихідні: суботу, 23 грудня, і неділю, 24 грудня. Вартість долара – 37,55 грн. Євро та злотий - також без змін: коштують так само, як напередодні.
Про це повідомили в НБУ.
У вихідні та святкові дні використовують курси попереднього робочого дня: наразі - п'ятниці, 22 грудня.
Курс долара
1 долар США – 37,59 грн (+4 коп.)
Курс євро
1 євро – 41,28 грн (+22 коп.)
Курс злотого
1 польський злотий – 9,51 грн (+6 коп.).
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Про це повідомили в НБУ.
У вихідні та святкові дні використовують курси попереднього робочого дня: наразі - п'ятниці, 22 грудня.
Курс долара
1 долар США – 37,59 грн (+4 коп.)
Курс євро
1 євро – 41,28 грн (+22 коп.)
Курс злотого
1 польський злотий – 9,51 грн (+6 коп.).
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