Курс валют на вихідні: скільки коштують долар, євро і злотий





Про це повідомили в НБУ.



У вихідні та святкові дні використовують курси попереднього робочого дня: наразі - п'ятниці, 22 грудня.



Курс долара



1 долар США – 37,59 грн (+4 коп.)



Курс євро



1 євро – 41,28 грн (+22 коп.)



Курс злотого



1 польський злотий – 9,51 грн (+6 коп.).

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Національний банк України встановив офіційний курс валют на вихідні: суботу, 23 грудня, і неділю, 24 грудня. Вартість долара – 37,55 грн. Євро та злотий - також без змін: коштують так само, як напередодні.Про це повідомили в НБУ.У вихідні та святкові дні використовують курси попереднього робочого дня: наразі - п'ятниці, 22 грудня.1 долар США – 37,59 грн (+4 коп.)1 євро – 41,28 грн (+22 коп.)1 польський злотий – 9,51 грн (+6 коп.).

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