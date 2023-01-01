Курс валют на вихідні: скільки коштують долар, євро і злотий

Курс валют на вихідні: скільки коштують долар, євро і злотий
Національний банк України встановив офіційний курс валют на вихідні: суботу, 23 грудня, і неділю, 24 грудня. Вартість долара – 37,55 грн. Євро та злотий - також без змін: коштують так само, як напередодні.

Про це повідомили в НБУ.

У вихідні та святкові дні використовують курси попереднього робочого дня: наразі - п'ятниці, 22 грудня.

Курс долара

1 долар США – 37,59 грн (+4 коп.)

Курс євро

1 євро – 41,28 грн (+22 коп.)

Курс злотого

1 польський злотий – 9,51 грн (+6 коп.).

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Теги: Курс валют, Луцьк
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