На благодійному ярмарку у Луцькому районі зібрали понад 41 тисячу гривень для ЗСУ

На благодійному ярмарку у Луцькому районі зібрали понад 41 тисячу гривень для ЗСУ
Учні, батьки та працівники Доросинівського ліцею провели благодійний ярмарок, щоб зібрати гроші для Збройних сил України.

Захід відбувся 21 грудня. Про це повідомляє Район.Рожище.

На ярмарку запропонували велику кількість наїдків: тістечка, торти, желе, кекси та багато іншого. Кожен знайшов смаколик собі до смаку.

Спільними зусиллями вдалося зібрати 41 310 гривень. Ці гроші спрямують на потреби ЗСУ.

Директор Доросинівського ліцею Володимир Матвійчук подякував усім причетним за небайдужість.

«Дуже приємно, що в наш нелегкий час існують такі люди, які завжди готові прийти на допомогу іншим. Роблять це безкорисливо, доброзичливо та від щирого серця. Адже благодійність – це свято, де є бажання поділитися добром, можливість зробити хорошу справу, а в цьому випадку – підтримати Збройні сили України, що знаходяться на лінії фронту, відчуттям теплоти, вдячності та зібраними коштами. Надаючи підтримку у цей нелегкий для нас час, Ви даруєте не просто матеріальні цінності, а даєте надію, що разом ми наближаємо перемогу! Нехай Ваша доброта і щедрість повернуться до Вас сторицею», – звернувся педагог.

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Теги: ярмарка, ЗСУ
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