Глава МЗС Польщі заявив про підготовку візиту Туска до України

Глава МЗС Польщі заявив про підготовку візиту Туска до України
Готується візит прем'єра Польщі Дональда Туска до України. Про це повідомив глава МЗС країни Радослав Сікорський, передає "Ми-Україна".

Можливо, вже під час запланованої поїздки прем'єр-міністра Туска ми знайдемо шляхи для того, щоб польські та українські компанії оборонного сектору могли зробити набагато більше, ніж сьогодні, для збільшення військового виробництва, яке вкрай необхідне героїчним українським солдатам на передовій, - сказав Радослав Сікорський.

Він також додав, що "ми разом можемо зробити так, аби було достатньо військової техніки та боєприпасів, щоб відправити путіна туди, де йому належить бути".

Глава МЗС Польщі планує зустрітися з українськими депутатами. Однак подробиці тримаються в секреті з міркувань безпеки.

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Теги: дональд туск, візит
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