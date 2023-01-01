Глава МЗС Польщі заявив про підготовку візиту Туска до України

Дональда Туска до України. Про це повідомив глава МЗС країни Радослав Сікорський, передає



Можливо, вже під час запланованої поїздки прем'єр-міністра Туска ми знайдемо шляхи для того, щоб польські та українські компанії оборонного сектору могли зробити набагато більше, ніж сьогодні, для збільшення військового виробництва, яке вкрай необхідне героїчним українським солдатам на передовій, - сказав Радослав Сікорський.



Він також додав, що "ми разом можемо зробити так, аби було достатньо військової техніки та боєприпасів, щоб відправити путіна туди, де йому належить бути".



Глава МЗС Польщі планує зустрітися з українськими депутатами. Однак подробиці тримаються в секреті з міркувань безпеки.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Готується візит прем'єра Польщідо України. Про це повідомив глава МЗС країни, передає "Ми-Україна" Можливо, вже під час запланованої поїздки прем'єр-міністра Туска ми знайдемо шляхи для того, щоб польські та українські компанії оборонного сектору могли зробити набагато більше, ніж сьогодні, для збільшення військового виробництва, яке вкрай необхідне героїчним українським солдатам на передовій, - сказавВін також додав, що "ми разом можемо зробити так, аби було достатньо військової техніки та боєприпасів, щоб відправити путіна туди, де йому належить бути".Глава МЗС Польщі планує зустрітися з українськими депутатами. Однак подробиці тримаються в секреті з міркувань безпеки.

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