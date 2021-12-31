У Підгайцях ухвалили бюджет на 2024 рік: скільки піде на ЗСУ





Під час сесії Підгайцівської сільради у п'ятницю, 22 грудня, депутати обговорили суму коштів, передбачену на підтримку Сил оборони й безпеки країни на 2024 рік та вислухали виступи військових. Військовослужбовець Сергій Поліщук звернувся з проханням змістити вектор уваги владців з облаштування благоустрою громади на запити та потреби захисників, інформує



«Я також представник вашої громади. Чи потрібно кожного дня нагадувати, що триває війна? У моєму підрозділі лише з Крупи 6 чоловік. Волинян воює найбільше, в усіх підрозділах, а відповідно - найбільше і втрат серед наших земляків. Сьогодні ви ухвалюєте бюджет на наступний рік, зверніть увагу, що пріоритетом має бути допомога військовослужбовцям.



Мене обурює те, що в цьому році ви заклали кошти на ремонти, бруківку, у розмірі 50 відсотків з витрат бюджету у 2023 році. Наголошую, фінансова підтримка має бути спрямована на фронт, нам потрібні засоби для нищення ворога, почуйте нас», - звернувся до депутатів Сергій Поліщук.



У проєкті бюджету Підгайцівської сілької ради на програми підтримки Сил безпеки й оборони країни 2024 року передбачили близько 15,6 мільйонів гривень. Депутат Підгайцівської сільради Вячеслав Разумовський вніс пропозицію зменшити видатки з місцевого бюджету на культуру і на поточні ремонти доріг та направити ці кошти на допомогу армії, проте таку ініціативу колеги не підримали та змін до проєкту бюджету не внесли, пообіцявши збільшувати фінансування за рахунок вільних залишків поточного року.



«Передбачили 17 мільйонів на культуру та спорт, 40 мільйонів на поточні ремонти доріг, а військовослужбовцям - близько 15 мільйонів. Я запропонував зменшити видатки на такі потреби і направити більше коштів на підтримку ЗСУ, проте бюджет залишили без змін.



Пообіцяли збільшити суму на допомогу військовослужбовцям з вільних залишків, точна сума яких наразі невідома», - зазначив Вячеслав Разумовський.



З вільних залишків, які за приблизними підрахунками становитимуть близько 50 мільйонів гривень, планують облаштувати укриття для 4 навчальних закладів громади.



Також під час сесії депутати заслухали виступ мешканця села Липини Володимира Гвоздика, який висловив побажання залишити в силі рішення виконкому Підгайцівської сільради щодо встановлення одностороннього руху на вулиці Максима Кривоноса у Липинах і після ремонту, який наразі там триває.



«Вулиця Кривоноса має залишитися односторонньою. До ремонту вона просто перетворилася на магістральну, водії перевантажували її, об'їжджаючи корки та світлофори з боку Луцька. Тож мешканці цієї вулиці вимагають залишити рішення, яке є - односторонній рух на вулиці Кривоноса», - зауважив Володимир Гвоздик.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! У Підгайцівській громаді ухвалили бюджет на наступний рік. На допомогу військовослужбовцям передбачили 15,6 мільйона гривень.Під час сесії Підгайцівської сільради у п'ятницю, 22 грудня, депутати обговорили суму коштів, передбачену на підтримку Сил оборони й безпеки країни на 2024 рік та вислухали виступи військових. Військовослужбовецьзвернувся з проханням змістити вектор уваги владців з облаштування благоустрою громади на запити та потреби захисників, інформує ВСН «Я також представник вашої громади. Чи потрібно кожного дня нагадувати, що триває війна? У моєму підрозділі лише з Крупи 6 чоловік. Волинян воює найбільше, в усіх підрозділах, а відповідно - найбільше і втрат серед наших земляків. Сьогодні ви ухвалюєте бюджет на наступний рік, зверніть увагу, що пріоритетом має бути допомога військовослужбовцям.Мене обурює те, що в цьому році ви заклали кошти на ремонти, бруківку, у розмірі 50 відсотків з витрат бюджету у 2023 році. Наголошую, фінансова підтримка має бути спрямована на фронт, нам потрібні засоби для нищення ворога, почуйте нас», - звернувся до депутатів Сергій Поліщук.У проєкті бюджету Підгайцівської сілької ради на програми підтримки Сил безпеки й оборони країни 2024 року передбачили близько 15,6 мільйонів гривень. Депутат Підгайцівської сільрадивніс пропозицію зменшити видатки з місцевого бюджету на культуру і на поточні ремонти доріг та направити ці кошти на допомогу армії, проте таку ініціативу колеги не підримали та змін до проєкту бюджету не внесли, пообіцявши збільшувати фінансування за рахунок вільних залишків поточного року.«Передбачили 17 мільйонів на культуру та спорт, 40 мільйонів на поточні ремонти доріг, а військовослужбовцям - близько 15 мільйонів. Я запропонував зменшити видатки на такі потреби і направити більше коштів на підтримку ЗСУ, проте бюджет залишили без змін.Пообіцяли збільшити суму на допомогу військовослужбовцям з вільних залишків, точна сума яких наразі невідома», - зазначив Вячеслав Разумовський.З вільних залишків, які за приблизними підрахунками становитимуть близько 50 мільйонів гривень, планують облаштувати укриття для 4 навчальних закладів громади.Також під час сесії депутати заслухали виступ мешканця села Липини, який висловив побажання залишити в силі рішення виконкому Підгайцівської сільради щодо встановлення одностороннього руху на вулиці Максима Кривоноса у Липинах і після ремонту, який наразі там триває.«Вулиця Кривоноса має залишитися односторонньою. До ремонту вона просто перетворилася на магістральну, водії перевантажували її, об'їжджаючи корки та світлофори з боку Луцька. Тож мешканці цієї вулиці вимагають залишити рішення, яке є - односторонній рух на вулиці Кривоноса», - зауважив Володимир Гвоздик.

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