На пішохідному переході у Луцьку, де автівка збила дитину, встановлять світлофор
22 грудень, 23:49
Пішохідний перехід на вулиці Львівській у Луцьку, де тиждень тому автівка збила десятирічну дівчинку, зроблять регульованим.
Кнопковий світлофор планують облаштувати біля обласного тубдиспансеру, розповів Суспільному Луцький міський голова Ігор Поліщук. Нині триває підготовка документів і тендерних процедур.
"Будемо робити світлофор на вимогу, кнопковий. Такий, як стоїть на вході у Центральний парк. Його облаштують за місяць: плануємо це зробити в першій половині 2024 року", — розповів Ігор Поліщук.
З його слів, також за кошти приватного інвестора вдалося домовитися про встановлення світлофора в районі проспекту Відродження на повороті вулиці Максима Кривоноса, що в селі Липини.
Зі слів мами 10-річної дівчинки, яку 16 грудня збила автівка на пішохідному переході, станом на 22 грудня її стан стабільно важкий.
"Маргаритка ще не вийшла з медикаментозного сну. Відкриває очі, на половину, рухає руками, ногами. Вона лежить в реанімації, без свідомості, чекаємо коли вона прийде до свідомості", — додала мама дівчинки Оксана Мицюк.
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Кнопковий світлофор планують облаштувати біля обласного тубдиспансеру, розповів Суспільному Луцький міський голова Ігор Поліщук. Нині триває підготовка документів і тендерних процедур.
"Будемо робити світлофор на вимогу, кнопковий. Такий, як стоїть на вході у Центральний парк. Його облаштують за місяць: плануємо це зробити в першій половині 2024 року", — розповів Ігор Поліщук.
З його слів, також за кошти приватного інвестора вдалося домовитися про встановлення світлофора в районі проспекту Відродження на повороті вулиці Максима Кривоноса, що в селі Липини.
Зі слів мами 10-річної дівчинки, яку 16 грудня збила автівка на пішохідному переході, станом на 22 грудня її стан стабільно важкий.
"Маргаритка ще не вийшла з медикаментозного сну. Відкриває очі, на половину, рухає руками, ногами. Вона лежить в реанімації, без свідомості, чекаємо коли вона прийде до свідомості", — додала мама дівчинки Оксана Мицюк.
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