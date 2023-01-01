Новорічної ялинки у Ратному не буде
22 грудень, 23:18
У селищі Ратне цьогоріч не засвітять вогні на головному новорічному дереві.
Також облаштовувати святкову фотозону у центрі Ратного не будуть. Про це видання Район.Ратне поінформували у Ратнівській селищній раді.
Як зауважили у держустанові, через об’єктивні причини таке рішення ухвалили на засіданні виконкому.
Варто відзначити, на початку грудня у Публічній бібліотеці селища Ратне облаштували новорічну фотозону, а біля будівель комунальної власності не встановлюватимуть ялинки.
Зокрема, державні установи та приватні підприємці за власним бажанням можуть облаштувати святкові куточки у середині своїх приміщень.
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Також облаштовувати святкову фотозону у центрі Ратного не будуть. Про це видання Район.Ратне поінформували у Ратнівській селищній раді.
Як зауважили у держустанові, через об’єктивні причини таке рішення ухвалили на засіданні виконкому.
Варто відзначити, на початку грудня у Публічній бібліотеці селища Ратне облаштували новорічну фотозону, а біля будівель комунальної власності не встановлюватимуть ялинки.
Зокрема, державні установи та приватні підприємці за власним бажанням можуть облаштувати святкові куточки у середині своїх приміщень.
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