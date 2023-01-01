Новорічної ялинки у Ратному не буде

Новорічної ялинки у Ратному не буде
У селищі Ратне цьогоріч не засвітять вогні на головному новорічному дереві.

Також облаштовувати святкову фотозону у центрі Ратного не будуть. Про це видання Район.Ратне поінформували у Ратнівській селищній раді.

Як зауважили у держустанові, через об’єктивні причини таке рішення ухвалили на засіданні виконкому.

Варто відзначити, на початку грудня у Публічній бібліотеці селища Ратне облаштували новорічну фотозону, а біля будівель комунальної власності не встановлюватимуть ялинки.

Зокрема, державні установи та приватні підприємці за власним бажанням можуть облаштувати святкові куточки у середині своїх приміщень.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Теги: ялинка, Ратне
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Учасники бойових дій та люди з інвалідністю можуть безкоштовно отримати профосвіту
Мешканці Прилуцького отримали рахунки від «Луцькспецкомунтрансу» за вивіз сміття, якого не було
У бюджеті Луцькради «зекономили» ще 300 мільйонів на підтримку військових
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
23 грудня на Волині: гортаючи календар
Сьогодні, 00:00
На пішохідному переході у Луцьку, де автівка збила дитину, встановлять світлофор
22 грудень, 23:49
Новорічної ялинки у Ратному не буде
22 грудень, 23:18
У Київстарі заявили про 40% пошкодженої інфраструктури
22 грудень, 22:46
У Рожищенському ліцеї №4 відкрили меморіальні дошки випускникам-воїнам
22 грудень, 22:16
Схожі новини
У Луцьку не буде урочистого відкриття центральної новорічної ялинки У Луцьку не буде урочистого відкриття центральної новорічної ялинки
22 грудень, 18:03
На Волині патрульні затримали вантажівку із «підпільними» ялинками На Волині патрульні затримали вантажівку із «підпільними» ялинками
19 грудень, 16:33
У Києві засяяла головна ялинка країни У Києві засяяла головна ялинка країни
06 грудень, 18:38
У Любомлі прикрасять новорічну ялинку іграшками, які придбали до війни У Любомлі прикрасять новорічну ялинку іграшками, які придбали до війни
05 грудень, 01:30
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
23 грудня на Волині: гортаючи календар
Сьогодні, 00:00
 0
На пішохідному переході у Луцьку, де автівка збила дитину, встановлять світлофор
22 грудень, 23:49
 0
Новорічної ялинки у Ратному не буде
22 грудень, 23:18
 0
У Київстарі заявили про 40% пошкодженої інфраструктури
22 грудень, 22:46
 0
У Рожищенському ліцеї №4 відкрили меморіальні дошки випускникам-воїнам
22 грудень, 22:16
 0
Медіа
відео
1/8