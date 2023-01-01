Новорічної ялинки у Ратному не буде





Також облаштовувати святкову фотозону у центрі Ратного не будуть. Про це видання



Як зауважили у держустанові, через об’єктивні причини таке рішення ухвалили на засіданні виконкому.



Варто відзначити, на початку грудня у Публічній бібліотеці селища Ратне облаштували новорічну фотозону, а біля будівель комунальної власності не встановлюватимуть ялинки.



Зокрема, державні установи та приватні підприємці за власним бажанням можуть облаштувати святкові куточки у середині своїх приміщень.

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