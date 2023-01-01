У Рожищенському ліцеї №4 відкрили меморіальні дошки випускникам-воїнам

У Рожищенському ліцеї №4 зібралися вчителі та учні, представники влади, духовенства, громадськості, родини загиблих земляків, випускників закладу –та, щоб вшанувати загиблих.Захід організували у четвер, 21 грудня. Про це повідомили на сайті Рожищенської міської ради.До сліз розчулили присутніх короткі спомини школярів про долі кожного з захисників. Про життя, котрі були наповнені добрими справами та світлими мріями.Теплими згадками про тих, хто ще ніби вчора ходив коридорами рідної школи, з ким зводили щоденні дороги у рідному місті, а нині є Небесними ангелами, творцями новітньої історії України, поділився директор ліцеюта подякував батькам за гідне виховання синів.Сердечний біль від непоправної втрати найріднішої людини відлунював у кожному слові під час звернення до присутніх мами захисникаДо єдності у справах та рішеннях, до підтримки наших захисників та один одного, до наполегливої праці кожен на своєму місці заради наближення перемоги закликав громаду Рожищенський міський голова. А також висловив слова щирої вдячності та підтримки родинам воїнів.У спільній молитві учасники пам'ятного заходу молилися за душі невинно убитих захисників України та за наближення миру в Україні.Священники Православної церкви Українитаосвятили пам'ятні дошки, присутні поклали квіти до меморіальних знаків.