У Рожищенському ліцеї №4 відкрили меморіальні дошки випускникам-воїнам

У Рожищенському ліцеї №4 відкрили меморіальні дошки випускникам-воїнам
У Рожищенському ліцеї №4 зібралися вчителі та учні, представники влади, духовенства, громадськості, родини загиблих земляків, випускників закладу – Юрія Повшука, Віталія Кавки, Андрія Бойчука, Івана Перія та Тараса Меліса, щоб вшанувати загиблих.

Захід організували у четвер, 21 грудня. Про це повідомили на сайті Рожищенської міської ради.

До сліз розчулили присутніх короткі спомини школярів про долі кожного з захисників. Про життя, котрі були наповнені добрими справами та світлими мріями.

Теплими згадками про тих, хто ще ніби вчора ходив коридорами рідної школи, з ким зводили щоденні дороги у рідному місті, а нині є Небесними ангелами, творцями новітньої історії України, поділився директор ліцею Юрій Яблонський та подякував батькам за гідне виховання синів.

Сердечний біль від непоправної втрати найріднішої людини відлунював у кожному слові під час звернення до присутніх мами захисника Світлани Бойчук.

До єдності у справах та рішеннях, до підтримки наших захисників та один одного, до наполегливої праці кожен на своєму місці заради наближення перемоги закликав громаду Рожищенський міський голова Вячеслав Поліщук. А також висловив слова щирої вдячності та підтримки родинам воїнів.

У спільній молитві учасники пам'ятного заходу молилися за душі невинно убитих захисників України та за наближення миру в Україні.

Священники Православної церкви України Микола Царик та Василь Шняк освятили пам'ятні дошки, присутні поклали квіти до меморіальних знаків.

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Теги: школа, меморіальні дошки
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