Волиняни вшанували пам'ять В'ячеслава Чорновола

З нагоди 86-тої річниці від Дня народження знакового українського політика В’ячеслава Чорновола, в обласному центрі Волині відбулось пам’ятне віче.Про це інформує Волинська обласна рада.Вшанувати видатного громадського діяча, Героя Україниприйшли представники громадськості, учнівської молоді та влади. Участь у пам’ятному заході взяв заступник голови ВолиньрадиДо меморіальної дошки на честь провідника руху опору проти зросійщення та національної дискримінації українського народу, нескореного борця за українську національну ідею цього дня лягли квіти.Присутні виконали державний гімн України, вшанували пам’ять В’ячеслава Чорновола хвилиною мовчання і поділилися своїми спогадами про цю непересічну постать в новітній історії України.«В’ячеслав Чорновіл був великим шансом для України, яким ми не скористалися. Найвища цінність його поглядів полягала у тому, що сьогодні ми могли жити у зовсім іншій вже європейській державі. На жаль, українському суспільству свого часу забракло колективної мудрості, щоб обрати його своїм Президентом та піти тим напрямком розвитку, яким його бачив В’ячеслав Чорновіл. І це великий урок для нас. Ми повинні бачити своїх реальних лідерів і розуміти, що кращого Глави держави, аніж українець, який понад усе любить свою країну, який постраждав за неї, бути не може. Ми завжди маємо бути вдячними В’ячеславу Чорноволу за усі його дії на благо України, за те, що він не мовчав, а вів нас за собою до кращого життя», - наголосив звертаючись до присутніх Григорій Пустовіт.Нагадаємо, В’ячеслав Чорновіл був одним із ініціаторів проголошення Декларації про державний суверенітет України 16 липня 1990 року та Акту проголошення Незалежності України 24 серпня 1991 року. Разом із іншими видатними діячами започаткував в Україні національно-визвольний рух шістдесятників та дисидентів. Кілька разів був ув'язнений за «антирадянську пропаганду». У 1991 році балотувався у Президенти, але отримав другий рейтинг. Загинув 25 березня 1999 року за підозрілих обставин в автокатастрофі на шосе під Борисполем.