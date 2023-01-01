У Київстарі заявили про 40% пошкодженої інфраструктури





Про це повідомили



З його слів, контроль над мережею був втрачений на півтори години. Головною метою хакерів було зруйнувати інфраструктуру якомога сильніше.



"Руйнування інфраструктури вийшло на 40%. Був дуже сильно зруйнований прошарок мережі", - сказав Комаров.



Він заявив, що радіофіксована мережа у полях покриває десятки тисяч об'єктів, мобільна мережа - 15 тис. об'єктів, фіксована мережа - 80 тис. об'єктів по Україні.



Потім іде транзитна мережа, а потім віртуальна IT-мережа, яка керує як послугами, так і корпорацією.



"Найбільший удар був по віртуальному прошарку мережі. Було знищено багато серверів, було затерто багато даних. База даних клієнтів була повністю стерта. Це не профілі клієнтів, це внутрішні профілі, які допомагають системі", - сказав Комаров.



Також він заявив, що у зв'язку з масштабним збоєм унаслідок хакерської атаки Київстар звернувся до суду з позовом про втручання в роботу мережі.



Нагадаємо, 12 грудня вранці стався збій у роботі телеком-оператора Київстар. Офіційний сайт компанії також не працював.



На мережу здійснили хакерську атаку. Вона спричинила технічний збій, у результаті якого стали тимчасово недоступними послуги мобільного зв'язку і доступу до інтернету.



Згодом російські хакери заявили, що атакували Київстар.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Президент компанії "Київстар" Олександр Комаров заявив, що кібератака на цього мобільного оператора зруйнувала приблизно 40% інфраструктури компанії.Про це повідомили NV З його слів, контроль над мережею був втрачений на півтори години. Головною метою хакерів було зруйнувати інфраструктуру якомога сильніше."Руйнування інфраструктури вийшло на 40%. Був дуже сильно зруйнований прошарок мережі", - сказав Комаров.Він заявив, що радіофіксована мережа у полях покриває десятки тисяч об'єктів, мобільна мережа - 15 тис. об'єктів, фіксована мережа - 80 тис. об'єктів по Україні.Потім іде транзитна мережа, а потім віртуальна IT-мережа, яка керує як послугами, так і корпорацією."Найбільший удар був по віртуальному прошарку мережі. Було знищено багато серверів, було затерто багато даних. База даних клієнтів була повністю стерта. Це не профілі клієнтів, це внутрішні профілі, які допомагають системі", - сказав Комаров.Також він заявив, що у зв'язку з масштабним збоєм унаслідок хакерської атаки Київстар звернувся до суду з позовом про втручання в роботу мережі.Нагадаємо, 12 грудня вранці стався збій у роботі телеком-оператора Київстар. Офіційний сайт компанії також не працював.На мережу здійснили хакерську атаку. Вона спричинила технічний збій, у результаті якого стали тимчасово недоступними послуги мобільного зв'язку і доступу до інтернету.Згодом російські хакери заявили, що атакували Київстар.

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