Патріотичне кольорове рішення: у Луцьку засвітили головні ялинки





Про це повідомляє ІА



До слова, цьогоріч дерева прикрасили з використанням елементів минулих років. Коштів на нові прикраси та освітлювальні елементи з бюджету не витрачали.



Директор КП «Луцьксвітло» Валерій Мазін розповідав, що колірна гама цьогоріч символічна – у синьо-жовтих тонах прапора України.



Декорували головну ялинку міста електричними гірляндами, стрічками та світловідбивними іграшками, які торік створили вихованці та викладачі мистецьких закладів Луцької громади.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! У п'ятницю, 22 грудня, на Театральному майдані міста новорічними вогниками засвітилися три головні ялинки.Про це повідомляє ІА «Волинські новини» До слова, цьогоріч дерева прикрасили з використанням елементів минулих років. Коштів на нові прикраси та освітлювальні елементи з бюджету не витрачали.Директор КП «Луцьксвітло»розповідав, що колірна гама цьогоріч символічна – у синьо-жовтих тонах прапора України.Декорували головну ялинку міста електричними гірляндами, стрічками та світловідбивними іграшками, які торік створили вихованці та викладачі мистецьких закладів Луцької громади.

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