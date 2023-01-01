Патріотичне кольорове рішення: у Луцьку засвітили головні ялинки

Патріотичне кольорове рішення: у Луцьку засвітили головні ялинки
У п'ятницю, 22 грудня, на Театральному майдані міста новорічними вогниками засвітилися три головні ялинки.

Про це повідомляє ІА «Волинські новини».

До слова, цьогоріч дерева прикрасили з використанням елементів минулих років. Коштів на нові прикраси та освітлювальні елементи з бюджету не витрачали.

Директор КП «Луцьксвітло» Валерій Мазін розповідав, що колірна гама цьогоріч символічна – у синьо-жовтих тонах прапора України.

Декорували головну ялинку міста електричними гірляндами, стрічками та світловідбивними іграшками, які торік створили вихованці та викладачі мистецьких закладів Луцької громади.

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Теги: ялинки, Луцьк, іграшки, вогні
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