Рідним загиблого захисника з Волині вручили його орден

Рідним загиблого захисника з Волині вручили його орден
У п'ятницю, 22 грудня, орден «За мужність» ІІІ ступеня, який присвоєно посмертно захиснику з Волині Віталію Макарчуку, вручили його батькам та сестрі.

Про це пише газета «Нове життя».

Солдат 10-ї окремої гірсько-штурмової бригади «Едельвейс» загинув 22 квітня на Донеччині. Відповідно до Указу Президента, «за особисту мужність, виявлену у захисті державного суверенітету та територіальної цілісності України, самовіддане виконання військового обов’язку», Віталій Макарчук нагороджений орденом «За мужність» ІІІ ступеня. На жаль, посмертно.

Цю відзнаку батькам і сестрі Героя вручив начальник Другого відділу районного центру комплектування та соціальної підтримки Валентин Солошик. Своєю чергою, начальник відділення рекрутингу та комплектування Костянтин Борбич висловив співчуття рідним, зауваживши, що Віталій завжди житиме у народній пам’яті.

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Теги: орден, посмертна нагорода
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