Двох волинян запроторили за ґрати за ухилення від мобілізації
Сьогодні, 19:23
Двох жителів Камінь-Каширського району на Волині покарали за ухилення від призову за мобілізацією, засудивши кожного до трьох років позбавлення волі.
Про це повідомляє пресслужба Волинської обласної прокуратури.
За підтримання публічного обвинувачення прокурорами Камінь-Каширської окружної прокуратури суд визнав 40-річного жителя села Краснилівка та 35-річного жителя Каменя-Каширського винуватими в ухиленні від призову за мобілізацією (ст. 336 КК України).
Військовозобов’язані чоловіки, визнані лікарською комісією здоровими і придатними до військової служби, отримали під особистий підпис персональні повістки про необхідність прибуття до відділу територіального центру комплектування та соціальної підтримки для відправки у складі команд для проходження служби у ЗСУ.
Не маючи правових підстав на відстрочку від призову на військову службу під час мобілізації, вони без поважних причин у визначений час не прибули у пункт збору, ухилившись від призову.
Суд призначив кожному з них покарання у виді трьох років позбавлення волі.
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Про це повідомляє пресслужба Волинської обласної прокуратури.
За підтримання публічного обвинувачення прокурорами Камінь-Каширської окружної прокуратури суд визнав 40-річного жителя села Краснилівка та 35-річного жителя Каменя-Каширського винуватими в ухиленні від призову за мобілізацією (ст. 336 КК України).
Військовозобов’язані чоловіки, визнані лікарською комісією здоровими і придатними до військової служби, отримали під особистий підпис персональні повістки про необхідність прибуття до відділу територіального центру комплектування та соціальної підтримки для відправки у складі команд для проходження служби у ЗСУ.
Не маючи правових підстав на відстрочку від призову на військову службу під час мобілізації, вони без поважних причин у визначений час не прибули у пункт збору, ухилившись від призову.
Суд призначив кожному з них покарання у виді трьох років позбавлення волі.
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