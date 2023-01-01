Двох волинян запроторили за ґрати за ухилення від мобілізації

Двох жителів Камінь-Каширського району на Волині покарали за, засудивши кожного до трьох років позбавлення волі.Про це повідомляє пресслужба Волинської обласної прокуратури.За підтримання публічного обвинувачення прокурорами Камінь-Каширської окружної прокуратури суд визнав 40-річного жителя села Краснилівка та 35-річного жителя Каменя-Каширського винуватими в ухиленні від призову за мобілізацією (ст. 336 КК України).Військовозобов’язані чоловіки, визнані лікарською комісією здоровими і придатними до військової служби, отримали під особистий підпис персональні повістки про необхідність прибуття до відділу територіального центру комплектування та соціальної підтримки для відправки у складі команд для проходження служби у ЗСУ.Не маючи правових підстав на відстрочку від призову на військову службу під час мобілізації, вони без поважних причин у визначений час не прибули у пункт збору, ухилившись від призову.Суд призначив кожному з них покарання у виді трьох років позбавлення волі.