Осиротіла донечка: завтра волиняни прощатимуться із полеглим Воїном

У селищі Голоби на Волині завтра, 23 грудня, проведуть в останню путь військовослужбовця, якийПро це у телеграмі повідомляє Голобська громада.Із Захисником України Василем Романюком, якого вбили російські загарбники, краянизавтра. Об 11:00 процесія має вирушити від дому на вулиці Перемоги у селищі Голоби до Свято-Георгіївського храму.Нагадаємо, мешканець селища Голоби на Волині Василь Романюк загинув під час виконання бойового завдання неподалік Роботиного на Запоріжжі.«Із жалем повідомляємо про загибель уродженця Старовижівщини Василя Васильовича Романюка, який мешкав у Голобах з дружиною та донечкою. Своє майбутнє молодий чоловік пов’язував із нашою громадою, та, на жаль, його мирні плани перекреслив московіт», - зазначили у громаді.