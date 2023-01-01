Осиротіла донечка: завтра волиняни прощатимуться із полеглим Воїном
Сьогодні, 18:54
У селищі Голоби на Волині завтра, 23 грудня, проведуть в останню путь військовослужбовця Василя Романюка, який загинув у боях на Запоріжжі.
Про це у телеграмі повідомляє Голобська громада.
Із Захисником України Василем Романюком, якого вбили російські загарбники, краяни будуть прощатися завтра. Об 11:00 процесія має вирушити від дому на вулиці Перемоги у селищі Голоби до Свято-Георгіївського храму.
Нагадаємо, мешканець селища Голоби на Волині Василь Романюк загинув під час виконання бойового завдання неподалік Роботиного на Запоріжжі.
«Із жалем повідомляємо про загибель уродженця Старовижівщини Василя Васильовича Романюка, який мешкав у Голобах з дружиною та донечкою. Своє майбутнє молодий чоловік пов’язував із нашою громадою, та, на жаль, його мирні плани перекреслив московіт», - зазначили у громаді.
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Про це у телеграмі повідомляє Голобська громада.
Із Захисником України Василем Романюком, якого вбили російські загарбники, краяни будуть прощатися завтра. Об 11:00 процесія має вирушити від дому на вулиці Перемоги у селищі Голоби до Свято-Георгіївського храму.
Нагадаємо, мешканець селища Голоби на Волині Василь Романюк загинув під час виконання бойового завдання неподалік Роботиного на Запоріжжі.
«Із жалем повідомляємо про загибель уродженця Старовижівщини Василя Васильовича Романюка, який мешкав у Голобах з дружиною та донечкою. Своє майбутнє молодий чоловік пов’язував із нашою громадою, та, на жаль, його мирні плани перекреслив московіт», - зазначили у громаді.
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