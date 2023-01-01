Осиротіла донечка: завтра волиняни прощатимуться із полеглим Воїном

Осиротіла донечка: завтра волиняни прощатимуться із полеглим Воїном
У селищі Голоби на Волині завтра, 23 грудня, проведуть в останню путь військовослужбовця Василя Романюка, який загинув у боях на Запоріжжі.

Про це у телеграмі повідомляє Голобська громада.

Із Захисником України Василем Романюком, якого вбили російські загарбники, краяни будуть прощатися завтра. Об 11:00 процесія має вирушити від дому на вулиці Перемоги у селищі Голоби до Свято-Георгіївського храму.

Нагадаємо, мешканець селища Голоби на Волині Василь Романюк загинув під час виконання бойового завдання неподалік Роботиного на Запоріжжі.

Осиротіла донечка: завтра волиняни прощатимуться із полеглим Воїном


«Із жалем повідомляємо про загибель уродженця Старовижівщини Василя Васильовича Романюка, який мешкав у Голобах з дружиною та донечкою. Своє майбутнє молодий чоловік пов’язував із нашою громадою, та, на жаль, його мирні плани перекреслив московіт», - зазначили у громаді.

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Теги: загиблі, війна
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