У боях на Запоріжжі поліг волинянин Василь Романюк
Сьогодні, 17:29
Мешканець селища Голоби на Волині Василь Романюк загинув під час виконання бойового завдання неподалік Роботиного на Запоріжжі.
Про це у телеграмі повідомляє Голобська громада.
«Із жалем повідомляємо про загибель уродженця Старовижівщини Василя Васильовича Романюка, який мешкав у Голобах з дружиною та донечкою. Своє майбутнє молодий чоловік пов’язував із нашою громадою, та, на жаль, його мирні плани перекреслив московіт», - зазначили у громаді.
Як ідеться у повідомленні, 16 грудня під час виконання бойового завдання біля села Роботине Запорізької області Василь Романюк отримав смертельне поранення внаслідок вогневого ураження.
«Співчуваємо родині та близьким Захисника, сумуємо разом із ними, розділяємо біль непоправної втрати», - зазначили у громаді.
Задля вшанування пам’яті полеглого військовослужбовця, 19-21 грудня у Голобах розпорядженням селищного голови Сергія Гарбарука оголошено жалобу.
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Про це у телеграмі повідомляє Голобська громада.
«Із жалем повідомляємо про загибель уродженця Старовижівщини Василя Васильовича Романюка, який мешкав у Голобах з дружиною та донечкою. Своє майбутнє молодий чоловік пов’язував із нашою громадою, та, на жаль, його мирні плани перекреслив московіт», - зазначили у громаді.
Як ідеться у повідомленні, 16 грудня під час виконання бойового завдання біля села Роботине Запорізької області Василь Романюк отримав смертельне поранення внаслідок вогневого ураження.
«Співчуваємо родині та близьким Захисника, сумуємо разом із ними, розділяємо біль непоправної втрати», - зазначили у громаді.
Задля вшанування пам’яті полеглого військовослужбовця, 19-21 грудня у Голобах розпорядженням селищного голови Сергія Гарбарука оголошено жалобу.
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