Зеленський: військові просили мобілізувати 450-500 тисяч осіб

Зеленський: військові просили мобілізувати 450-500 тисяч осіб
Військове керівництво має представити на ставці Верховного головнокомандувача комплексний план, де вирішуватимуться питання як мобілізації, так і демобілізації.

Про це під час прес-конференції заявив президент Володимир Зеленський.

За словами глави держави, військові звернулися на ставці з дуже чутливого питання – мобілізації.

Зокрема пропонувалося мобілізувати 450-50 тисяч бійців.

«Я попросив додаткові аргументи. Щоб мені пояснили, що буде з тими хлопцями, які на передовій. Якщо ж буде ротація – то має буде комплексне рішення. Вони зараз працюють над цим питанням. Я поки не побачив вирішення питання демобілізації», - зазначив Володимир Зеленський.

З його слів, комплексний план військові повинні підготувати і винести на ставку. Далі питання буде розглядати Верховна Рада.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Теги: мобілізація, ЗСУ
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Невтомні: як подвір'я лучан Наталки та Володимира Грушок стало волонтерським центром
«До наших дітей приходить лише Миколай і ніякого Діда Мороза», - волинська етнологиня
Не сніжинки і не зайчики: які новорічні костюми шукають для дітей у Луцьку і яка ціна
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Зеленський: військові просили мобілізувати 450-500 тисяч осіб
Сьогодні, 18:18
У Луцьку – Форум волонтерських ініціатив
Сьогодні, 17:54
У боях на Запоріжжі поліг волинянин Василь Романюк
Сьогодні, 17:29
Продають спецдозвіл на видобуток вугілля на волинській шахті
Сьогодні, 17:18
Двох нелегалів з росії затримали на Волині
Сьогодні, 16:50
Схожі новини
Ухилянт у Луцьку отримав три роки в’язниці Ухилянт у Луцьку отримав три роки в’язниці
Сьогодні, 13:09
Мобілізацію треба повернути в попередні рамки, - Залужний Мобілізацію треба повернути в попередні рамки, - Залужний
18 грудень, 13:47
Скільки людей наберуть за рекрутингом до ЗСУ: відповідь Міноборони Скільки людей наберуть за рекрутингом до ЗСУ: відповідь Міноборони
22 листопад, 14:27
Ухилянти намагалися переплисти Тису на дитячих надувних «пончиках» Ухилянти намагалися переплисти Тису на дитячих надувних «пончиках»
02 листопад, 13:23
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Зеленський: військові просили мобілізувати 450-500 тисяч осіб
Сьогодні, 18:18
 0
У Луцьку – Форум волонтерських ініціатив
Сьогодні, 17:54
 0
У боях на Запоріжжі поліг волинянин Василь Романюк
Сьогодні, 17:29
 0
Продають спецдозвіл на видобуток вугілля на волинській шахті
Сьогодні, 17:18
 0
Двох нелегалів з росії затримали на Волині
Сьогодні, 16:50
 0
Медіа
відео
1/8