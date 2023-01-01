Зеленський: військові просили мобілізувати 450-500 тисяч осіб

Військове керівництво має представити на ставці Верховного головнокомандувача комплексний план, де вирішуватимуться питання як мобілізації, так і демобілізації.Про це під час прес-конференції заявив президентЗа словами глави держави, військові звернулися на ставці з дуже чутливого питання – мобілізації.Зокрема450-50 тисяч бійців.«Я попросив додаткові аргументи. Щоб мені пояснили, що буде з тими хлопцями, які на передовій. Якщо ж буде ротація – то має буде комплексне рішення. Вони зараз працюють над цим питанням. Я поки не побачив вирішення питання демобілізації», - зазначив Володимир Зеленський.З його слів, комплексний план військові повинні підготувати і винести на ставку. Далі питання буде розглядати Верховна Рада.