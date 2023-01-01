Зеленський: військові просили мобілізувати 450-500 тисяч осіб
Сьогодні, 18:18
Військове керівництво має представити на ставці Верховного головнокомандувача комплексний план, де вирішуватимуться питання як мобілізації, так і демобілізації.
Про це під час прес-конференції заявив президент Володимир Зеленський.
За словами глави держави, військові звернулися на ставці з дуже чутливого питання – мобілізації.
Зокрема пропонувалося мобілізувати 450-50 тисяч бійців.
«Я попросив додаткові аргументи. Щоб мені пояснили, що буде з тими хлопцями, які на передовій. Якщо ж буде ротація – то має буде комплексне рішення. Вони зараз працюють над цим питанням. Я поки не побачив вирішення питання демобілізації», - зазначив Володимир Зеленський.
З його слів, комплексний план військові повинні підготувати і винести на ставку. Далі питання буде розглядати Верховна Рада.
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Про це під час прес-конференції заявив президент Володимир Зеленський.
За словами глави держави, військові звернулися на ставці з дуже чутливого питання – мобілізації.
Зокрема пропонувалося мобілізувати 450-50 тисяч бійців.
«Я попросив додаткові аргументи. Щоб мені пояснили, що буде з тими хлопцями, які на передовій. Якщо ж буде ротація – то має буде комплексне рішення. Вони зараз працюють над цим питанням. Я поки не побачив вирішення питання демобілізації», - зазначив Володимир Зеленський.
З його слів, комплексний план військові повинні підготувати і винести на ставку. Далі питання буде розглядати Верховна Рада.
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