На Волині молодика за жорстоке побиття бабусі запроторили за ґрати

На Волині молодика за жорстоке побиття бабусі запроторили за ґрати
За жорстоке побиття знайомої волинянин проведе 5 років та 6 місяців у місці позбавлення волі.

Про це повідомляє пресслужба Волинської обласної прокуратури.

За підтримання публічного обвинувачення прокурорами Ковельської окружної прокуратури суд визнав 33-річного жителя села Гончий Брід Ковельського району винуватим у заподіянні сусідці тяжких тілесних ушкоджень (ч.1 ст. 121 КК України).

Зранку 8 травня 2023 року нетверезий раніше судимий за злочини проти власності молодик у кухні будинку, в якому проживає, жорстоко побив 60-річну знайому, завдавши важких травм.

На щастя, потерпіла вижила.

Її кривдник від 9 травня 2023 року перебуває під вартою та згідно з вироком суду 5 років та 6 місяців проведе за ґратами.

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Теги: суд, Волинь
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