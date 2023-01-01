На Волині молодика за жорстоке побиття бабусі запроторили за ґрати

За жорстоке побиття знайомої волинянин проведе 5 років та 6 місяців у місці позбавлення волі.Про це повідомляє пресслужба Волинської обласної прокуратури.За підтримання публічного обвинувачення прокурорами Ковельської окружної прокуратури суд визнав 33-річного жителя села Гончий Брід Ковельського району винуватим у заподіянні сусідці(ч.1 ст. 121 КК України).Зранку 8 травня 2023 року нетверезий раніше судимий за злочини проти власності молодик у кухні будинку, в якому проживає, жорстоко побив 60-річну знайому, завдавши важких травм.На щастя, потерпіла вижила.Її кривдник від 9 травня 2023 року перебуває під вартою та згідно з вироком суду 5 років та 6 місяців проведе за ґратами.