Погода в Луцьку та Волинській області на завтра, 20 грудня

Погода в Луцьку та Волинській області на завтра, 20 грудня
Волинський обласний центр з гідрометеорології опублікував прогноз погоди на 20 грудня.

Про це йдеться у повідомленні на сторінці центру у фейсбуці.

У Луцьку – хмарно з проясненнями. Невеликий дощ. Вітер південно-західний, 7-12 м/с.

Температура протягом доби 2-4° тепла.

В області – хмарно з проясненнями. Невеликий дощ. Вітер південно-західний, 7-12 м/с.

Температура вночі від 1° морозу до 4°, вдень 0-5° тепла.

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Теги: Погода, Луцьк, Волинь
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