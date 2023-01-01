Погода в Луцьку та Волинській області на завтра, 20 грудня
Сьогодні, 20:00
Волинський обласний центр з гідрометеорології опублікував прогноз погоди на 20 грудня.
Про це йдеться у повідомленні на сторінці центру у фейсбуці.
У Луцьку – хмарно з проясненнями. Невеликий дощ. Вітер південно-західний, 7-12 м/с.
Температура протягом доби 2-4° тепла.
В області – хмарно з проясненнями. Невеликий дощ. Вітер південно-західний, 7-12 м/с.
Температура вночі від 1° морозу до 4°, вдень 0-5° тепла.
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Про це йдеться у повідомленні на сторінці центру у фейсбуці.
У Луцьку – хмарно з проясненнями. Невеликий дощ. Вітер південно-західний, 7-12 м/с.
Температура протягом доби 2-4° тепла.
В області – хмарно з проясненнями. Невеликий дощ. Вітер південно-західний, 7-12 м/с.
Температура вночі від 1° морозу до 4°, вдень 0-5° тепла.
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