З Волині на фронт відправили 200 кілограмів олів'є. ВІДЕО





Як повідомила Наталія Грушка, страви для бійців ЗСУ готували упродовж тижня. З її слів, на 200 кілограмів салату "Олів’є", який нарізали напередодні, пішло понад 50 кілограмів картоплі, 30 кілограмів моркви і ковбаси, 50 літрів майонезу та понад 450 яєць.



"Цього року ми розширили свій спектр. До хлопців їде кутя, олів’є, вареники з різними начинками, картопляники, голубці. Усі ці страви, крім олів’є, ми підморозимо", — говорить Наталія Грушка.



Лучанка Анна Громик відпросилася з роботи, аби долучилися до волонтерства. Розповідає: салат "Олів’є" готує для чоловіка і брата, які зараз перебувають на Куп’янському та Донецькому напрямках.



"Кажуть дівчата, що не встигають. Я нарізаю картопельку, огірочки, цибульку", — каже волонтерка Анна Громик.



Волонтерка Юлія Шкарлатюк каже: аби дорогою на фронт салат "Олів’є" не зіпсувався, його пакують по-особливому.



"На низ, зазвичай, кладеться щось вологе, тобто це горошок або кукурудза. А далі вже картопля, ковбаска, яйця і щось таке, що менш вологе. Додатково ще буде даватися цибуля і додаватися огірочки і майонез, щоб воно краще зберігалося у дорозі", — говорить Юлія Шкарлатюк.



За словами волонтерки Наталії Грушки, різдвяні страви доставлять щонайменше у двадцять точок на різних напрямках фронту.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! У Луцьку волонтери руху "Вишківські павучки" приготували військовим страви до Різдва. Їжу повезуть бійцям 100-ї окремої волинської бригади тероборони Волині.Як повідомила Суспільному волонтерка, страви для бійців ЗСУ готували упродовж тижня. З її слів, на 200 кілограмів салату "Олів’є", який нарізали напередодні, пішло понад 50 кілограмів картоплі, 30 кілограмів моркви і ковбаси, 50 літрів майонезу та понад 450 яєць."Цього року ми розширили свій спектр. До хлопців їде кутя, олів’є, вареники з різними начинками, картопляники, голубці. Усі ці страви, крім олів’є, ми підморозимо", — говорить Наталія Грушка.Лучанка Анна Громик відпросилася з роботи, аби долучилися до волонтерства. Розповідає: салат "Олів’є" готує для чоловіка і брата, які зараз перебувають на Куп’янському та Донецькому напрямках."Кажуть дівчата, що не встигають. Я нарізаю картопельку, огірочки, цибульку", — каже волонтерка Анна Громик.Волонтерка Юлія Шкарлатюк каже: аби дорогою на фронт салат "Олів’є" не зіпсувався, його пакують по-особливому."На низ, зазвичай, кладеться щось вологе, тобто це горошок або кукурудза. А далі вже картопля, ковбаска, яйця і щось таке, що менш вологе. Додатково ще буде даватися цибуля і додаватися огірочки і майонез, щоб воно краще зберігалося у дорозі", — говорить Юлія Шкарлатюк.За словами волонтерки, різдвяні страви доставлять щонайменше у двадцять точок на різних напрямках фронту.

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