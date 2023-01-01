З Волині на фронт відправили 200 кілограмів олів'є. ВІДЕО

З Волині на фронт відправили 200 кілограмів олів'є. ВІДЕО
У Луцьку волонтери руху "Вишківські павучки" приготували військовим страви до Різдва. Їжу повезуть бійцям 100-ї окремої волинської бригади тероборони Волині.

Як повідомила Суспільному волонтерка Наталія Грушка, страви для бійців ЗСУ готували упродовж тижня. З її слів, на 200 кілограмів салату "Олів’є", який нарізали напередодні, пішло понад 50 кілограмів картоплі, 30 кілограмів моркви і ковбаси, 50 літрів майонезу та понад 450 яєць.

"Цього року ми розширили свій спектр. До хлопців їде кутя, олів’є, вареники з різними начинками, картопляники, голубці. Усі ці страви, крім олів’є, ми підморозимо", — говорить Наталія Грушка.

Лучанка Анна Громик відпросилася з роботи, аби долучилися до волонтерства. Розповідає: салат "Олів’є" готує для чоловіка і брата, які зараз перебувають на Куп’янському та Донецькому напрямках.

"Кажуть дівчата, що не встигають. Я нарізаю картопельку, огірочки, цибульку", — каже волонтерка Анна Громик.

Волонтерка Юлія Шкарлатюк каже: аби дорогою на фронт салат "Олів’є" не зіпсувався, його пакують по-особливому.

"На низ, зазвичай, кладеться щось вологе, тобто це горошок або кукурудза. А далі вже картопля, ковбаска, яйця і щось таке, що менш вологе. Додатково ще буде даватися цибуля і додаватися огірочки і майонез, щоб воно краще зберігалося у дорозі", — говорить Юлія Шкарлатюк.

За словами волонтерки Наталії Грушки, різдвяні страви доставлять щонайменше у двадцять точок на різних напрямках фронту.


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Теги: допомога, війна, Волинь
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