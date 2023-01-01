Повідомили про стан дівчинки, яку у Луцьку збили на пішохідному переході

Повідомили про стан дівчинки, яку у Луцьку збили на пішохідному переході
Школярку з Луцька, яку на нерегульованому пішоходному переході на вулиці Львівській збив водій легковика, від'єднали від апарату штучного забезпечення життя, на якому вона була декілька діб. Стан здоров'я дитини стабільний.

Про це Суспільному телефоном розповіла мама 10-річної дівчинки Оксана Мицюк. Зі слів жінки, зараз дитина дихає самостійно, проте все ще не прокинулася.

"Її від'єднали від апарату, який тримав у штучному, медикаментозному сні. Процес пробудження може зайняти кілька днів. Без погіршення — нас це вже дуже радує. Віримо, що вона справиться, одужає з Божою допомогою", — сказала лучанка.

Головний спеціаліст сектору комунікації Нацполіції у Волинській області Олег Плазовський розповів: за фактом ДТП, де водій, житель Луцького району наїхав на дитину, слідчі розпочали кримінальне провадження за статтею 286 ККУ про порушення правил безпеки дорожнього руху, що спричинили тілесні ушкодження.

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Теги: Волинь, Луцьк, ДТП
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