Франція також готуватиме українських льотчиків на західних винищувачах
19 грудень, 23:17
Франція на початку 2024 року долучиться до підготовки українських льотчиків на західних винищувачах – ідеться про початкову підготовку, яку потім продовжать європейські партнери.
Про це повідомляє "Українська правда", посилаючись на звіт французького Міністерства оборони про військову допомогу Україні з початку повномасштабного вторгнення Росії.
Французьке Міноборони нагадало, що у травні президент Франції Емманюель Макрон підтвердив готовність навчати українських льотчиків винищувачів спільно з кількома європейськими партнерами.
"Перші пілоти прибудуть на початку 2024 року. Після початкової підготовки у Франції вони продовжать навчання на винищувачах на курсах, організованих нашими партнерами", – йдеться у звіті.
Хоча французька сторона цього не уточнює, імовірно, йдеться про навчання на винищувачах F-16, які в Європі організовує коаліція на чолі з Данією та Нідерландами.
Як відомо, українські льотчики вже почали навчання на F-16 у Сполучених Штатах, де перейшли до льотної підготовки, й Данії. У Румунії за сприяння Нідерландів відкрили навчальний центр, який зокрема прийматиме й українців.
Також про наміри провести навчання для українців на винищувачах західного зразка оголошувала Велика Британія.
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Про це повідомляє "Українська правда", посилаючись на звіт французького Міністерства оборони про військову допомогу Україні з початку повномасштабного вторгнення Росії.
Французьке Міноборони нагадало, що у травні президент Франції Емманюель Макрон підтвердив готовність навчати українських льотчиків винищувачів спільно з кількома європейськими партнерами.
"Перші пілоти прибудуть на початку 2024 року. Після початкової підготовки у Франції вони продовжать навчання на винищувачах на курсах, організованих нашими партнерами", – йдеться у звіті.
Хоча французька сторона цього не уточнює, імовірно, йдеться про навчання на винищувачах F-16, які в Європі організовує коаліція на чолі з Данією та Нідерландами.
Як відомо, українські льотчики вже почали навчання на F-16 у Сполучених Штатах, де перейшли до льотної підготовки, й Данії. У Румунії за сприяння Нідерландів відкрили навчальний центр, який зокрема прийматиме й українців.
Також про наміри провести навчання для українців на винищувачах західного зразка оголошувала Велика Британія.
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