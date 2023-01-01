20 грудня на Волині: гортаючи календар

20 грудня на Волині: гортаючи календар
День народження цього дня святкує майстриня з розпису писанок з Луцька Ольга Кучма (на фото).

Також особисте свято сьогодні відзначають президент федерації тайського боксу Волині, старший тренер з тайського боксу, ММА та кікбоксингу Богдан Мороз, журналіст Олексій Біянов та заступниця директора департаменту економічної політики Юлія Дацюк.

Інформаційне агентство ВолиньPost вітає усіх іменинників цього дня – Анатоліїв, Іванів та Павлів й бажає миру, міцного здоров’я, кохання, злагоди у родині, творчого натхнення та професійних успіхів.

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Теги: Волинь, Луцьк, день народження
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