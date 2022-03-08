Зеленський хоче скоротити Кабмін для економії

Зеленський хоче скоротити Кабмін для економії
Президент України Володимир Зеленський заявив про бажання скоротити склад уряду через дефіцит коштів на його утримання.

Про це він сказав під час пресконференції, інформує Цензор.НЕТ.

"Я хочу цей уряд скоротити, я не маю коштів на його утримання", - сказав Зеленський.

Президент також зазначив необхідність виділення коштів на кампанію з мобілізації та уточнив, що у нього "попросили 500 мільярдів" на це.

"Але повністю всіх розпустити я не можу - хтось має працювати", - наголосив він.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Теги: Кабмін, війна, скорочення
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Невтомні: як подвір'я лучан Наталки та Володимира Грушок стало волонтерським центром
«До наших дітей приходить лише Миколай і ніякого Діда Мороза», - волинська етнологиня
Не сніжинки і не зайчики: які новорічні костюми шукають для дітей у Луцьку і яка ціна
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Зеленський хоче скоротити Кабмін для економії
Сьогодні, 01:15
20 грудня на Волині: гортаючи календар
Сьогодні, 00:00
Франція також готуватиме українських льотчиків на західних винищувачах
19 грудень, 23:17
Повідомили про стан дівчинки, яку у Луцьку збили на пішохідному переході
19 грудень, 22:37
Дев'ять волинян отримали високі державні нагороди. ФОТО
19 грудень, 21:56
Схожі новини
Процедуру отримання статусу УБД спростили, треба тільки одна довідка Процедуру отримання статусу УБД спростили, треба тільки одна довідка
23 серпень, 03:41
Підприємства із зони бойових дій можуть евакуювати на захід України, – Кабмін Підприємства із зони бойових дій можуть евакуювати на захід України, – Кабмін
08 березень, 2022, 11:42
Повідомили, скільки залишиться чиновників на Волині Повідомили, скільки залишиться чиновників на Волині
04 листопад, 2019, 12:55
Уряд скоротив кількість митниць Уряд скоротив кількість митниць
03 жовтень, 2019, 22:28
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Зеленський хоче скоротити Кабмін для економії
Сьогодні, 01:15
 0
20 грудня на Волині: гортаючи календар
Сьогодні, 00:00
 0
Франція також готуватиме українських льотчиків на західних винищувачах
19 грудень, 23:17
 0
Повідомили про стан дівчинки, яку у Луцьку збили на пішохідному переході
19 грудень, 22:37
 0
Дев'ять волинян отримали високі державні нагороди. ФОТО
19 грудень, 21:56
 0
Медіа
відео
1/8