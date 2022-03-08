Зеленський хоче скоротити Кабмін для економії
Сьогодні, 01:15
Президент України Володимир Зеленський заявив про бажання скоротити склад уряду через дефіцит коштів на його утримання.
Про це він сказав під час пресконференції, інформує Цензор.НЕТ.
"Я хочу цей уряд скоротити, я не маю коштів на його утримання", - сказав Зеленський.
Президент також зазначив необхідність виділення коштів на кампанію з мобілізації та уточнив, що у нього "попросили 500 мільярдів" на це.
"Але повністю всіх розпустити я не можу - хтось має працювати", - наголосив він.
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Про це він сказав під час пресконференції, інформує Цензор.НЕТ.
"Я хочу цей уряд скоротити, я не маю коштів на його утримання", - сказав Зеленський.
Президент також зазначив необхідність виділення коштів на кампанію з мобілізації та уточнив, що у нього "попросили 500 мільярдів" на це.
"Але повністю всіх розпустити я не можу - хтось має працювати", - наголосив він.
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