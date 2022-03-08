Зеленський хоче скоротити Кабмін для економії





Про це він сказав під час пресконференції, інформує



"Я хочу цей уряд скоротити, я не маю коштів на його утримання", - сказав Зеленський.



Президент також зазначив необхідність виділення коштів на кампанію з мобілізації та уточнив, що у нього "попросили 500 мільярдів" на це.



"Але повністю всіх розпустити я не можу - хтось має працювати", - наголосив він.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Президент України Володимир Зеленський заявив про бажання скоротити склад уряду через дефіцит коштів на його утримання.Про це він сказав під час пресконференції, інформує Цензор.НЕТ. "Я хочу цей уряд скоротити, я не маю коштів на його утримання", - сказав Зеленський.Президент також зазначив необхідність виділення коштів на кампанію з мобілізації та уточнив, що у нього "попросили 500 мільярдів" на це."Але повністю всіх розпустити я не можу - хтось має працювати", - наголосив він.

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