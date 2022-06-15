Як на Волині найчастіше називали немовлят у 2023 році

Як на Волині найчастіше називали немовлят у 2023 році
Протягом кількох останніх років українці полюбили давати своїм новонародженим малюкам незвичні імена. Багато з них є давно забутими, які вживали наші предки, а деякі - досить незвичайні та нові для нашої культури.

Представники Міністерства юстиції розповіли РБК-Україна, які імена були найпопулярнішими у 2023 році та які незвичні імена батьки обирали для дітей.

Статистика наведена за перше півріччя 2023 року. У Волинській області були популярними такі імена:

Жіночі: Злата, Соломія, Софія, Емілія, Мілана, Меланія, Уляна, Єва, Дарина, Ангеліна, Діана, Анна, Яна, Мія, Аліна, Вікторія, Олександра, Аріна, Єлизавета, Анастасія, Христина, Вероніка, Стефанія, Заріна, Квітослава, Лея, Еліна, Естер, Агата, Суламіта, Есфір, Таїсія, Аделіна, Орися, Ярина, Емма, Еріка, Даяна, Есмі, Тіна, Барбара, Анісія, Анелія, Еліс, Сарра, Наомі, Олівія, Розалія, Рахіль, Магдалина.

Чоловічі: Матвій, Марк, Макар, Дмитро, Денис, Максим, Даниїл, Давид, Лук'ян, Данило, Владислав, Олександр, Тимофій, Дем'ян, Арсен, Ярослав, Павло, Назар, Андрій, Лука, Роман, Богдан, Артем, Нестор, Захар, Ярема, Амір, Яків, Єфрем, Єремія, Тадей, Левій, Мартін, Авенір, Тиміш, Самуїл, Міран, Северин, Ян, Георгій, Ельдар, Мар'ян, Лукас, Аскольд, Лео, Леонард, Алан, Веремій, Гордій, Асаф, Сінан, Рамазан, Леві, Тальха, Тім, Еней, Ілай, Рувим, Алім, Тімур, Лєтті.

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Теги: Україна, Волинь, імена
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