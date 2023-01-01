Дружині загиблого волинянина вручили посмертну нагороду чоловіка. ФОТО





Про це повідомляють у Любомльській міській територіальній громаді.



Воїн із села Запілля Козачук Віталій Петрович загинув 2 травня 2023 року в бою з російськими окупантами.



Нагороду дружині воїна вручили міський голова Роман Ющук та начальник першого відділу Ковельського РТЦК та СП Василь Дмитрук.

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