Дружині загиблого волинянина вручили посмертну нагороду чоловіка. ФОТО

Дружині загиблого волинянина вручили посмертну нагороду чоловіка. ФОТО
Президент Володимир Зеленський посмертно відзначив орденом «За мужність» ІІІ ступеня полеглого захисника з Волині.

Про це повідомляють у Любомльській міській територіальній громаді.

Воїн із села Запілля Козачук Віталій Петрович загинув 2 травня 2023 року в бою з російськими окупантами.

Нагороду дружині воїна вручили міський голова Роман Ющук та начальник першого відділу Ковельського РТЦК та СП Василь Дмитрук.

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Теги: Любомль, війна, нагорода
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