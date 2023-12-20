У «Київстарі» знову збій – у західних та південних областях
Сьогодні, 09:25
Користувачі мережі "Київстар" повідомили про проблеми з мобільним зв’язком та інтернетом, у компанії підтвердили − станом на ранок 20 грудня є складнощі зі зв’язком у західних та південних областях.
Про це повідомила речниця "Київстару" Ірина Леліченко в коментарі "Українській правді".
"Зараз виникають складнощі із зв’язком у низці міст на заході і півдні України. Спеціалісти компанії працюють над відновленням сервісів", - йдеться в повідомленні.
Вона запевнила, що компанія робить все можливе, щоб усунути технічні проблеми якомога швидше.
Нагадаємо, що вранці 12 грудня стався масштабний збій у роботі оператора мобільного зв'язку "Київстар".
Причиною масштабного збою назвали потужну хакерську атаку.
"Київстар" запевняв, що персональні дані клієнтів у безпеці.
Роботи з відновлення зв’язку тривали до 19 грудня.
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Про це повідомила речниця "Київстару" Ірина Леліченко в коментарі "Українській правді".
"Зараз виникають складнощі із зв’язком у низці міст на заході і півдні України. Спеціалісти компанії працюють над відновленням сервісів", - йдеться в повідомленні.
Вона запевнила, що компанія робить все можливе, щоб усунути технічні проблеми якомога швидше.
Нагадаємо, що вранці 12 грудня стався масштабний збій у роботі оператора мобільного зв'язку "Київстар".
Причиною масштабного збою назвали потужну хакерську атаку.
"Київстар" запевняв, що персональні дані клієнтів у безпеці.
Роботи з відновлення зв’язку тривали до 19 грудня.
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