У «Київстарі» знову збій – у західних та південних областях





Про це повідомила речниця "Київстару" Ірина Леліченко в коментарі



"Зараз виникають складнощі із зв’язком у низці міст на заході і півдні України. Спеціалісти компанії працюють над відновленням сервісів", - йдеться в повідомленні.



Вона запевнила, що компанія робить все можливе, щоб усунути технічні проблеми якомога швидше.



Нагадаємо, що вранці 12 грудня стався масштабний збій у роботі оператора мобільного зв'язку "Київстар".



Причиною масштабного збою назвали потужну хакерську атаку.



"Київстар" запевняв, що персональні дані клієнтів у безпеці.



Роботи з відновлення зв’язку тривали до 19 грудня.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Користувачі мережі "Київстар" повідомили про проблеми з мобільним зв’язком та інтернетом, у компанії підтвердили − станом на ранок 20 грудня є складнощі зі зв’язком у західних та південних областях.Про це повідомила речниця "Київстару"в коментарі "Українській правді" "Зараз виникають складнощі із зв’язком у низці міст на заході і півдні України. Спеціалісти компанії працюють над відновленням сервісів", - йдеться в повідомленні.Вона запевнила, що компанія робить все можливе, щоб усунути технічні проблеми якомога швидше.Нагадаємо, що вранціПричиною масштабного збою назвали потужну хакерську атаку."Київстар" запевняв, що персональні дані клієнтів у безпеці.Роботи з відновлення зв’язку тривали до 19 грудня.

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