Допомога ЗСУ, рекордна вступна кампанія та нові освітні програми: Анатолій Цьось підсумував роботу Лесиного вишу за рік

Ректор Волинського національного університету іменівідзвітував перед студентами та викладачами про те, що було зроблено у 2023 році.Розпочав із найважливішого - підтримки Збройних сил України, яка із перших днів повномасштабного вторгнення стала для вузу питанням №1."Без перемоги України не буде України і не буде українського університету, тому перше і найголовніше - це те, що ми з вами зробили для перемоги. Протягом року університет, як юридична установа, неодноразово збирав та доставляв допомогу Збройним силам України. Ми разом - студенти та викладачі, зібрали майже один мільйон гривень. І це не бюджетні кошти! Ми купили дрони, старлінки, акмулятори та інші речі, які так потірбні на фронті. Студенти на благодійному ярмарковому марафоні зібрали для підрозділів 100-ої окремої бригади територіальної оборони, 14-ої окремої механізованої бригади імені князя Романа Великого та Луганського прикордонного загону 316 тисяч гривень, а викладачі склалися своїм одноденним заробітком, а це майже 600 тисяч гривень. Разом - майже мільйон, це колосальна сума. З точки зору університету - це багато, але з точки зору країни - мало, тому ця робота має продовжуватися", - наголосив Анатолій Цьось.Ректор також повідомив, що окрім купівлі необхідного для українських захисників, в університеті кожна кафедра працює на Перемогу, а особливо відзначив фізиків. В їхній лабораторії майже постійно працюють 3D-принтери, які виготовляють комплектуючі запчастини для дронів, особливо ударних."Важко переоцінити вклад наших фізиків у забезпечення військових дронами. А ще дуже правильно, що ми разом із факультетом культури та мистецтв почали проводити роботу, аби наші колективи виступали в госпіталях та лікарнях, де лікуються військові. Пам'ятаю перший виступ нашого колективу "Дивоструни": спочатку дівчата не могли співати, вони більше плакали, аніж співали. Але з часом опанували себе і почали давати гарні концерти. Воїни навіть після операцій, ампутацій аплодували та підспівували "Червону калину", - розповів очільник "Лесиного" вишу.Разом з тим, він наголосив, що основна місія університету - це формування та підготовка фахівців.У 2023 році у Волинському національному університеті ім. Лесі Українки здобуває вищу освіту 11591 студент, а разом із врахуванням контингенту Коледжу технологій, бізнесу та права ВНУ ім. Лесі Українки, ця цифра сягає 12763 студентів. Це на три тисячі більше, аніж, приміром, у 2021 році."Без студентів немає університету і надзвичайно приємно бачити, що їхня кількість зростає", - сказав Анатолій Цьось.Ректор також підбив підсумки вступної кампанії 2023 року. Найбільше заяв на освітній рівень "Бакалавр" було подано на спеціальності факультету економіки та управління", на другому місці - факультет іноземної філології, на третьому місці - юридичний факультет.Серед студентів магістратури найбільше поданих заяв на факультети педагогічної освіти та соціальної роботи, а також психології.Загалом кількість зарахованих на навчання студентів у 2023 році разом із аспірантами становить 4548 осіб.Зі слів ректора, це рекорд за багато останніх років.Здобувають вищу освіту у ВНУ й іноземці. Так, у 2023-2024 навчальному році, переважно дистанційно, в університеті навчається 206 студентів з Китаю, Еквадору, Індії, Польщі та Німеччини."Кадровий склад університету, з моєї точки зору, ідеальний. У нас більше 70 відсотків - це науково-педагогічний персонал: кандидати, доктори наук, доценти, професори. Частка асистентів - 6%, старших викладачів - 12%. Це оптимальний старт для розвитку університету. Був час, коли кількість науково-педагогічних працівників була меншою, аніж усіх інших у відсотковому відношенні. Зараз ми вже вийшли на інший рівень", - зауважив ректор.Крім того, Анатолій Цьось розповів, що у 2023 році університетом було акредитовано 58 освітніх програм. Серед нових на бакалаврському рівні такі освітні програми: "Біологія та здоров'я людини", "Дизайн взуття", "Економіка та безпека бізнесу", "Діджитал-облік та консалтинг", "Митна справа", "Логістика", "Хімія ліків", "Робототехніка" тощо. На магістерському рівні з'являться нові освітні програми із менеджменту та підприємництва, маркетингу та міжнародної логістики, організації бізнесу."У цьому році ми суттєво оновлюємо освітні програми. Світ змінюється, тож і університет має йти в ногу з часом, тому нові освітні програми продиктовані самим життям", - наголосив Анатолій Цьось."Ми добре розуміємо, що в умовах війни, московської агресії, розраховувати на внутрішнє фінансування університету не варто, тому що усі внутрішні резерви країни спрямовуються на її оборону. Це правильно. Але розвивати університет треба і саме тут нам сприяє міжнародна діяльність. Ми співпрацюємо із університетами Польщі, Німеччини, Литви, Франції. ВНУ має потужну партнерську базу - понад 60 міжнародних установ. Особливо хотів би звернути увагу, що наш виш вступив до Альянсу європейських університетів COLOURS. З України ми єдині, хто став асоційованим членом Альянсу", - розповів ректор.Анатолій Цьось також закцентував увагу на програмі "Подвійний диплом", яка дає змогу студентам отримувати освіту у ВНУ та одночасно у європейському вузі за напрямками з фізики, хімії, інформатики, математики, соціальної роботи, фізичного виховання, екології, туризму, фізичної терапії, економіки, польської філології, політології тощо."Наш університет є лідером в Україні у напрямку реалізації програми "Подвійний диплом". 147 студентів на даний час навчаються за цією програмою", - повідомив очільник вузу."Нам вдалося відновити спорт, який був у ненайкращому стані. Ви знаєте, що у нас була хороша волейбольна команда, яка грала в Суперлізі, але, на жаль, в силу різних причин, які від нас не залежать, вона була знищена. Проте цьогоріч наші дівчата з волейбольної команди "ОДЮСШ-Університет" дебютували в Першій лізі. Чоловіча команда заявлена у Другій лізі Чемпіонату України.Крім того, в університеті відновила свою діяльність жіноча футбольна команда, яка вже стала віцечепміоном Кубку України з футболу серед жіночих команд здобувачів вищої освіти.А наші студентки з команди чирлідингу перемогли на Кубку України та посіли перше місце", - із гордістю сказав Анатолій Цьось.Підсумував свій виступ ректор консолідованим рейтингом українським вузів. Якщо у 2019 році ВНУ посідав у ньому 37 місце, то у 2023 році - вже 17."Це дуже добре і потужно. Ми можемо краще і впевнено йдемо до цього", - наголосив керівник "Лесиного" вишу.