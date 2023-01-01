Захищаючи Україну, загинув 59-річний Герой з Волині Микола Михалевич
Сьогодні, 09:50
На війні загинув воїн з Волині Микола Михалевич.
Про це повідомили у Забродівській громаді.
"Знову скорботна звістка сколихнула нашу громаду. 18 грудня під час виконання службових обов'язків трагічно загинув житель села Замшани, сержант Михалевич Микола Максимович, 1964 року народження. Вічна і світла пам'ять. Глибокі співчуття дружині, рідним і близьким захисника", - йдеться в повідомленні.
Зазначається, що про час прибуття загиблого воїна буде повідомлятимуть додатково.
Інформаційне агентство ВолиньPost висловлює щирі співчуття близьким загиблого Героя. Вічна пам'ять!
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Про це повідомили у Забродівській громаді.
"Знову скорботна звістка сколихнула нашу громаду. 18 грудня під час виконання службових обов'язків трагічно загинув житель села Замшани, сержант Михалевич Микола Максимович, 1964 року народження. Вічна і світла пам'ять. Глибокі співчуття дружині, рідним і близьким захисника", - йдеться в повідомленні.
Зазначається, що про час прибуття загиблого воїна буде повідомлятимуть додатково.
Інформаційне агентство ВолиньPost висловлює щирі співчуття близьким загиблого Героя. Вічна пам'ять!
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