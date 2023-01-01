Захищаючи Україну, загинув 59-річний Герой з Волині Микола Михалевич

Микола Михалевич.



Про це



"Знову скорботна звістка сколихнула нашу громаду. 18 грудня під час виконання службових обов'язків трагічно загинув житель села Замшани, сержант Михалевич Микола Максимович, 1964 року народження. Вічна і світла пам'ять. Глибокі співчуття дружині, рідним і близьким захисника", - йдеться в повідомленні.



Зазначається, що про час прибуття загиблого воїна буде повідомлятимуть додатково.



Інформаційне агентство ВолиньPost висловлює щирі співчуття близьким загиблого Героя. Вічна пам'ять!

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! На війні загинув воїн з ВолиніПро це повідомили у Забродівській громаді."Знову скорботна звістка сколихнула нашу громаду. 18 грудня під час виконання службових обов'язків трагічно загинув житель села Замшани, сержант Михалевич Микола Максимович, 1964 року народження. Вічна і світла пам'ять. Глибокі співчуття дружині, рідним і близьким захисника", - йдеться в повідомленні.Зазначається, що про час прибуття загиблого воїна буде повідомлятимуть додатково.

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