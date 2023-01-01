Захищаючи Україну, загинув 59-річний Герой з Волині Микола Михалевич

Захищаючи Україну, загинув 59-річний Герой з Волині Микола Михалевич
На війні загинув воїн з Волині Микола Михалевич.

Про це повідомили у Забродівській громаді.

"Знову скорботна звістка сколихнула нашу громаду. 18 грудня під час виконання службових обов'язків трагічно загинув житель села Замшани, сержант Михалевич Микола Максимович, 1964 року народження. Вічна і світла пам'ять. Глибокі співчуття дружині, рідним і близьким захисника", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що про час прибуття загиблого воїна буде повідомлятимуть додатково.
Захищаючи Україну, загинув 59-річний Герой з Волині Микола Михалевич

Інформаційне агентство ВолиньPost висловлює щирі співчуття близьким загиблого Героя. Вічна пам'ять!

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Теги: Росія, Україна, війна, Волинь
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Невтомні: як подвір'я лучан Наталки та Володимира Грушок стало волонтерським центром
«До наших дітей приходить лише Миколай і ніякого Діда Мороза», - волинська етнологиня
Не сніжинки і не зайчики: які новорічні костюми шукають для дітей у Луцьку і яка ціна
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Вода – замість блакитного палива: у Луцьку чоловік вирішив самовільно замінити газовий водонагрівач
Сьогодні, 10:15
Курс валют у Луцьку 20 грудня
Сьогодні, 10:00
Захищаючи Україну, загинув 59-річний Герой з Волині Микола Михалевич
Сьогодні, 09:50
Допомога ЗСУ, рекордна вступна кампанія та нові освітні програми: Анатолій Цьось підсумував роботу Лесиного вишу за рік
Сьогодні, 09:43
У «Київстарі» знову збій – у західних та південних областях
Сьогодні, 09:25
Схожі новини
Воїна з Волині Віталія Козачука посмертно нагородили орденом «За мужність» Воїна з Волині Віталія Козачука посмертно нагородили орденом «За мужність»
19 грудень, 15:50
На Харківщині загинув Герой з Волині Олександр Брисюк На Харківщині загинув Герой з Волині Олександр Брисюк
19 грудень, 13:02
На Волині попрощалися з Героєм Василем Яджиною На Волині попрощалися з Героєм Василем Яджиною
19 грудень, 11:06
На Харківщині загинув Герой з Волині Андрій Левчук На Харківщині загинув Герой з Волині Андрій Левчук
19 грудень, 10:05
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Суд викреслив Трампа з виборчого бюлетеню в Колорадо
Сьогодні, 11:15
 0
У Луцьку водій Volkswagen збив 13-річну дівчинку
Сьогодні, 11:13
 0
За добу ЗСУ знищили ще 890 окупантів
Сьогодні, 11:00
 0
Як у ресторані: чому вигідно готуватися до свят з «Морозилкою»*
Сьогодні, 10:59
 0
Дев’ятеро волинян отримали високі державні нагороди. ФОТО
Сьогодні, 10:50
 0
Медіа
відео
1/8