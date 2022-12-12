Вода – замість блакитного палива: у Луцьку чоловік вирішив самовільно замінити газовий водонагрівач

Вода – замість блакитного палива: у Луцьку чоловік вирішив самовільно замінити газовий водонагрівач
Горе-порушник, власник квартири у луцькій багатоповерхівці, самовільно замінював газовий проточний водонагрівач і допустив потрапляння води у внутрішньобудинкову систему газопостачання.

Про це повідомляють на сторінці Волинської філії "Газмережі".

19 грудня 2023 року до аварійно-диспетчерської служби Волинської філії ТОВ «Газорозподільні мережі України» звернулися мешканці однієї із квартир по вулиці Ботанічна у Луцьку. Причина звернення на номер екстреної служби – відсутність газу.

Як з’ясували фахівці бригади АДС, які виїхали за вказаною адресою, паралізував газопостачання власник однієї із квартир, порушивши Правила безпеки систем газопостачання. Вода потрапила в газові мережі.

Тепер «горе-спеціаліст» сплачуватиме за проведення експертизи, заміну газових лічильників та за відновлення газопостачання у під’їздах, які позбавлені блакитного палива і гарячої води.

Газовики вкотре нагадують про необхідність дотримання Правил користування газовими приладами та Правил безпеки систем газопостачання, адже такий «некоректний ремонт» не лише виводить з ладу газові прилади, а й створює аварійні ситуації.

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Теги: лучанин, газ, вода
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