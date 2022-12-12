Вода – замість блакитного палива: у Луцьку чоловік вирішив самовільно замінити газовий водонагрівач





Про це



19 грудня 2023 року до аварійно-диспетчерської служби Волинської філії ТОВ «Газорозподільні мережі України» звернулися мешканці однієї із квартир по вулиці Ботанічна у Луцьку. Причина звернення на номер екстреної служби – відсутність газу.



Як з’ясували фахівці бригади АДС, які виїхали за вказаною адресою, паралізував газопостачання власник однієї із квартир, порушивши Правила безпеки систем газопостачання. Вода потрапила в газові мережі.



Тепер «горе-спеціаліст» сплачуватиме за проведення експертизи, заміну газових лічильників та за відновлення газопостачання у під’їздах, які позбавлені блакитного палива і гарячої води.



Газовики вкотре нагадують про необхідність дотримання Правил користування газовими приладами та Правил безпеки систем газопостачання, адже такий «некоректний ремонт» не лише виводить з ладу газові прилади, а й створює аварійні ситуації.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Горе-порушник, власник квартири у луцькій багатоповерхівці, самовільно замінював газовий проточний водонагрівач і допустив потрапляння води у внутрішньобудинкову систему газопостачання.Про це повідомляють на сторінці Волинської філії "Газмережі".19 грудня 2023 року до аварійно-диспетчерської служби Волинської філії ТОВ «Газорозподільні мережі України» звернулися мешканці однієї із квартир по вулиці Ботанічна у Луцьку. Причина звернення на номер екстреної служби – відсутність газу.Як з’ясували фахівці бригади АДС, які виїхали за вказаною адресою, паралізував газопостачання власник однієї із квартир, порушивши Правила безпеки систем газопостачання. Вода потрапила в газові мережі.Тепер «горе-спеціаліст» сплачуватиме за проведення експертизи, заміну газових лічильників та за відновлення газопостачання у під’їздах, які позбавлені блакитного палива і гарячої води.Газовики вкотре нагадують про необхідність дотримання Правил користування газовими приладами та Правил безпеки систем газопостачання, адже такий «некоректний ремонт» не лише виводить з ладу газові прилади, а й створює аварійні ситуації.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію