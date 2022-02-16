У Луцьку водій намагався відкупитися від патрульних

У Луцьку водій намагався відкупитися від патрульних
У Луцьку керманич пропонував охоронцям порядку неправомірну вигоду в сумі 500 гривень.

Про це повідомили у патрульній поліції Волині.

Сталося це учора, 19 грудня, напередодні комендантської години.

Один з екіпажів патрулював на проспекті Відродження, де інспектори помітили автомобіль Renault Megane, що рухався з технічною несправністю, а саме з непрацюючою правою фарою.

Поліцейські зупинили авто, щоб попередити водія, проте чоловік також був не пристебнутий паском безпеки. Коли ж патрульні повідомили порушнику, що за це є адміністративна відповідальність, чоловік запропонував їм неправомірну вигоду. Інспектори тричі попередили водія, що за це передбачена кримінальна відповідальність, але це його не зупинило. І він поклав до службового автомобіля кошти.

На місце події патрульні викликали слідчо-опаративну групу аби вони кваліфікували дії чоловіка.

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Теги: Луцьк, хабар, водій
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