У Луцькому районі 22-річний водій на смерть збив велосипедистку

У Луцькому районі 22-річний водій на смерть збив велосипедистку
У Луцькому районі внаслідок ДТП загинула велосипедистка: слідчі з’ясовують обставини.

Про це повідомили у пресслужбі поліції Волині.

Аварія трапилася у селі Карпилівка на Ківерцівщині учора, близько 20 години.

22-річний водій Mercedes наїхав на велосипедистку, яка рухалась у попутному напрямку. Жінка від отриманих травм загинула на місці події, її особу встановили – це 44-річна місцева мешканка.

Водій за кермом був тверезий, автомобіль слідчі вилучили.
У Луцькому районі 22-річний водій на смерть збив велосипедистку

За цим фактом розпочато кримінальне провадження за ч. 2 ст. 286 Кримінального кодексу України. Мова йде про порушення правил безпеки дорожнього руху, що спричинило смерть. В рамках досудового розслідування поліцейські з’ясують усі обставини ДТП.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Теги: Волинь, ДТП, велосипедистка
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Невтомні: як подвір'я лучан Наталки та Володимира Грушок стало волонтерським центром
«До наших дітей приходить лише Миколай і ніякого Діда Мороза», - волинська етнологиня
Не сніжинки і не зайчики: які новорічні костюми шукають для дітей у Луцьку і яка ціна
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Дев’ятеро волинян отримали високі державні нагороди. ФОТО
Сьогодні, 10:50
Луцьк отримав Вифлеємський вогонь миру. ФОТО
Сьогодні, 10:33
У Луцькому районі 22-річний водій на смерть збив велосипедистку
Сьогодні, 10:20
У Луцьку водій намагався відкупитися від патрульних
Сьогодні, 10:17
Вода – замість блакитного палива: у Луцьку чоловік вирішив самовільно замінити газовий водонагрівач
Сьогодні, 10:15
Схожі новини
Водій з Волині отримав 3 роки тюрми за п'яну ДТП, в якій загинула велосипедистка Водій з Волині отримав 3 роки тюрми за п'яну ДТП, в якій загинула велосипедистка
09 травень, 12:16
Під колеса автівки на Волині потрапила велосипедистка: її госпіталізували до лікарні Під колеса автівки на Волині потрапила велосипедистка: її госпіталізували до лікарні
09 травень, 10:38
На Волині під колеса автівки потрапила 21-річна велосипедистка На Волині під колеса автівки потрапила 21-річна велосипедистка
25 квітень, 12:32
Волинянина, який п'яним скоїв смертельну ДТП, взяли під варту Волинянина, який п'яним скоїв смертельну ДТП, взяли під варту
25 січень, 16:40
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Суд викреслив Трампа з виборчого бюлетеню в Колорадо
Сьогодні, 11:15
 0
У Луцьку водій Volkswagen збив 13-річну дівчинку
Сьогодні, 11:13
 0
За добу ЗСУ знищили ще 890 окупантів
Сьогодні, 11:00
 0
Як у ресторані: чому вигідно готуватися до свят з «Морозилкою»*
Сьогодні, 10:59
 0
Дев’ятеро волинян отримали високі державні нагороди. ФОТО
Сьогодні, 10:50
 0
Медіа
відео
1/8