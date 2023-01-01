У Луцькому районі 22-річний водій на смерть збив велосипедистку
Сьогодні, 10:20
У Луцькому районі внаслідок ДТП загинула велосипедистка: слідчі з’ясовують обставини.
Про це повідомили у пресслужбі поліції Волині.
Аварія трапилася у селі Карпилівка на Ківерцівщині учора, близько 20 години.
22-річний водій Mercedes наїхав на велосипедистку, яка рухалась у попутному напрямку. Жінка від отриманих травм загинула на місці події, її особу встановили – це 44-річна місцева мешканка.
Водій за кермом був тверезий, автомобіль слідчі вилучили.
За цим фактом розпочато кримінальне провадження за ч. 2 ст. 286 Кримінального кодексу України. Мова йде про порушення правил безпеки дорожнього руху, що спричинило смерть. В рамках досудового розслідування поліцейські з’ясують усі обставини ДТП.
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Про це повідомили у пресслужбі поліції Волині.
Аварія трапилася у селі Карпилівка на Ківерцівщині учора, близько 20 години.
22-річний водій Mercedes наїхав на велосипедистку, яка рухалась у попутному напрямку. Жінка від отриманих травм загинула на місці події, її особу встановили – це 44-річна місцева мешканка.
Водій за кермом був тверезий, автомобіль слідчі вилучили.
За цим фактом розпочато кримінальне провадження за ч. 2 ст. 286 Кримінального кодексу України. Мова йде про порушення правил безпеки дорожнього руху, що спричинило смерть. В рамках досудового розслідування поліцейські з’ясують усі обставини ДТП.
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