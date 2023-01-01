За добу ЗСУ знищили ще 890 окупантів





Про це повідомили у Генеральному штабі ЗСУ.



Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 20.12.23 орієнтовно склали:



– особового складу ‒ близько 349190 (+890) осіб,



– танків ‒ 5814 (+16) од,



– бойових броньованих машин ‒ 10794 (+23) од,



– артилерійських систем – 8206 (+16) од,



– РСЗВ – 928 (+2) од,



– засоби ППО ‒ 611 (+0) од,



– літаків – 324 (+0) од,



– гелікоптерів – 324 (+0) од,



– БПЛА оперативно-тактичного рівня – 6316 (+17),



– крилаті ракети ‒ 1612 (+1),



– кораблі /катери ‒ 22 (+0) од,



– підводні човни ‒ 1 (+0) од,



– автомобільної техніки та автоцистерн – 10871 (+29) од,



– спеціальна техніка ‒ 1203 (+3)

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! За минулу добу росія втратила ще 890 вояк.Про це повідомили у Генеральному штабі ЗСУ.– особового складу ‒ близько 349190 (+890) осіб,– танків ‒ 5814 (+16) од,– бойових броньованих машин ‒ 10794 (+23) од,– артилерійських систем – 8206 (+16) од,– РСЗВ – 928 (+2) од,– засоби ППО ‒ 611 (+0) од,– літаків – 324 (+0) од,– гелікоптерів – 324 (+0) од,– БПЛА оперативно-тактичного рівня – 6316 (+17),– крилаті ракети ‒ 1612 (+1),– кораблі /катери ‒ 22 (+0) од,– підводні човни ‒ 1 (+0) од,– автомобільної техніки та автоцистерн – 10871 (+29) од,– спеціальна техніка ‒ 1203 (+3)

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