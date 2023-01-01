За добу ЗСУ знищили ще 890 окупантів

За добу ЗСУ знищили ще 890 окупантів
За минулу добу росія втратила ще 890 вояк.

Про це повідомили у Генеральному штабі ЗСУ.

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 20.12.23 орієнтовно склали:

– особового складу ‒ близько 349190 (+890) осіб,

– танків ‒ 5814 (+16) од,

– бойових броньованих машин ‒ 10794 (+23) од,

– артилерійських систем – 8206 (+16) од,

– РСЗВ – 928 (+2) од,

– засоби ППО ‒ 611 (+0) од,

– літаків – 324 (+0) од,

– гелікоптерів – 324 (+0) од,

– БПЛА оперативно-тактичного рівня – 6316 (+17),

– крилаті ракети ‒ 1612 (+1),
За добу ЗСУ знищили ще 890 окупантів

– кораблі /катери ‒ 22 (+0) од,

– підводні човни ‒ 1 (+0) од,

– автомобільної техніки та автоцистерн – 10871 (+29) од,

– спеціальна техніка ‒ 1203 (+3)

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Теги: Росія, Україна, війна
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