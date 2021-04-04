Суд викреслив Трампа з виборчого бюлетеню в Колорадо

Дональду Трампу балотуватися від штату на президентських виборах.



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Це рішення стосується лише праймеріз республіканців у Колорадо 5 березня, але воно може вплинути на статус Трампа в штаті на загальних виборах 5 листопада.



Трамп заявив, що оскаржить це рішення у Верховному суді США.



Нагадаємо, претендент на місце кандидата в президенти США від Республіканської партії, експрезидент країни Дональд Трамп пояснив, як у разі своєї перемоги на виборах хоче змусити президентів України та росії укласти мирну угоду.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Верховний суд Колорадо заборонив експрезиденту СШАбалотуватися від штату на президентських виборах.Про це повідомляє Reuters Це рішення стосується лише праймеріз республіканців у Колорадо 5 березня, але воно може вплинути на статус Трампа в штаті на загальних виборах 5 листопада.Трамп заявив, що оскаржить це рішення у Верховному суді США.Нагадаємо, претендент на місце кандидата в президенти США від Республіканської партії, експрезидент країни, як у разі своєї перемоги на виборах хоче змусити президентів України та росії укласти мирну угоду.

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