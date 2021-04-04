Суд викреслив Трампа з виборчого бюлетеню в Колорадо

Суд викреслив Трампа з виборчого бюлетеню в Колорадо
Верховний суд Колорадо заборонив експрезиденту США Дональду Трампу балотуватися від штату на президентських виборах.

Про це повідомляє Reuters.

Це рішення стосується лише праймеріз республіканців у Колорадо 5 березня, але воно може вплинути на статус Трампа в штаті на загальних виборах 5 листопада.

Трамп заявив, що оскаржить це рішення у Верховному суді США.

Нагадаємо, претендент на місце кандидата в президенти США від Республіканської партії, експрезидент країни Дональд Трамп пояснив, як у разі своєї перемоги на виборах хоче змусити президентів України та росії укласти мирну угоду.

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Теги: вибори, політика
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