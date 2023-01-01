На Волині 31- річний чоловік пограбував односельця

Камінь-Каширські поліцейські «за гарячими слідами» розкрили крадіжку з будинку.Про це повідомили у пресслужбі поліції Волині.Учора, 19 грудня, до поліції із заявою звернувся 36-річний житель Камінь-Каширського району. Чоловік повідомив, що з його будинку викрали гроші – 700 гривень.На місце виїхала слідчо-оперативна група поліції. «За гарячими слідами» правоохоронці встановили зловмисника, ним виявився 31-річний односелець заявника.З’ясувалося, що напередодні правопорушник був у нього в гостях. Скориставшись тимчасовою відсутністю власника, скоїв крадіжку. Більшу частину викрадених грошей поліцейські вилучили.За цим фактом слідчі розпочали кримінальне провадження за ч. 4 ст. 185 Кримінального кодексу України. Йдеться про крадіжку, вчинену в умовах воєнного стану.Санкція статті передбачає від п’яти до восьми років позбавлення волі.Досудове розслідування триває.