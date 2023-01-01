Суд не відпустив з-під варти лучанина, який торгував трофейною зброєю
Сьогодні, 11:46
Суд у Рівному відмовився замінити запобіжний захід для 37-річного лучанина із перебування під вартою на нічний домашній арешт.
Чоловіка підозрюють у торгівлі трофейною зброєю, повідомляє Суспільне.
Нагадаємо, у Службі безпеки України заявили про перекриття на Рівненщині каналу з продажу трофейної російської зброї. Правоохоронці наприкінці жовтня затримали 37-річного жителя Луцька поблизу села Катеринівка Сарненського району під час оперативної закупки.
Зі слів речниці СБУ Анни Свінціцької-Савчук, нелегальний канал продажу зброї та боєприпасів ліквідували у прикордонних регіонах України:
"Потенційними клієнтами фігуранта були представники кримінальних кіл, яких він підшукував через власні зв’язки. Зразки бойових засобів ураження він зберігав за місцем постійного проживання, а їхню доставку покупцям здійснював на власному авто. За наявними даними, "трофейну" російську зброю він отримував через особисті контакти з місць колишніх боєзіткнень у звільнених районах на сході та півдні України".
За даними слідства, організатором підпільного продажу озброєнь виявився 37-річний житель Луцька.
У прокуратурі Рівненської області повідомили, що під час оперативних закупок чоловік збув 5 гранат, 4 протитанкові гранатомети, а також гвинтівку, 2 160 патронів калібру 5,45 та реактивну гранату типу РПГ-22. Від нелегального продажу зброєю він заробив майже 86 тис. грн.
Під час обшуку правоохоронці вилучили:
- протитанкове озброєння;
- бойові гранати;
- набої та новий автомат Калашникова (АК-12) російського виробництва.
Під час обшуків у помешканні затриманого та орендованих складських приміщеннях додатково вилучили:
- 4 гранати типу Ф-1, РГО та РГН;
- більше півтисячі набоїв до стрілецької зброї різного калібру.
"Потрапляння зброї у незаконний обіг могло призвести до загострення криміногенної обстановки та розхитування внутрішньополітичної ситуації в регіоні", — зазначила речниця СБУ в області.
Чоловіку повідомили про підозру за незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами. Він перебуває під вартою з можливістю застави в 1,4 мільйона гривень.
Захисник підозрюваного подав скаргу до Рівненського апеляційного суду. Він просив скасувати ухвалу суду та обрати його підзахисному більш м’який запобіжний захід — домашній арешт у нічний час доби, який дозволить забезпечувати багатодітну родину, оскільки в нього шестеро дітей.
Також захисник запевняв колегію суддів, що підозрюваний не буде:
- переховуватися від органів досудового розслідування або суду;
- нищити, ховати або спотворювати будь-яку із речей чи документів, які мають істотне значення для встановлення обставин кримінального правопорушення;
- незаконно впливати на потерпілого, свідка, іншого підозрюваного, обвинуваченого, експерта, спеціаліста у цьому ж кримінальному провадженні;
- перешкоджати кримінальному провадженню іншим чином;
- чинити інше кримінальне правопорушення чи продовжувати кримінальне правопорушення, у якому підозрюється.
А також підозрюваний обіцяв добросовісно виконувати процесуальні обов’язки, інформує апеляційний суд.
Прокурор заперечив вимоги апеляційної скарги захисника підозрюваного та наполягав на залишенні запобіжного заходу без змін. Він пояснив, що особу підозрюють у вчиненні тяжкого в період воєнного стану, що становить підвищену суспільну небезпеку.
Також він зазначив, що чоловік може виїхати за кордон під час воєнного стану, оскільки він — багатодітний батько, а також проживає у прикордонному регіоні. Тому існує ризик переховування від правосуддя.
Рівненський апеляційний суд відхилив вимоги адвоката та залишив як запобіжний захід тримання під вартою з можливістю застави в 1,4 мільйона гривень. Ухвала діятиме щонайменше до 1 січня.
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Чоловіка підозрюють у торгівлі трофейною зброєю, повідомляє Суспільне.
Нагадаємо, у Службі безпеки України заявили про перекриття на Рівненщині каналу з продажу трофейної російської зброї. Правоохоронці наприкінці жовтня затримали 37-річного жителя Луцька поблизу села Катеринівка Сарненського району під час оперативної закупки.
Зі слів речниці СБУ Анни Свінціцької-Савчук, нелегальний канал продажу зброї та боєприпасів ліквідували у прикордонних регіонах України:
"Потенційними клієнтами фігуранта були представники кримінальних кіл, яких він підшукував через власні зв’язки. Зразки бойових засобів ураження він зберігав за місцем постійного проживання, а їхню доставку покупцям здійснював на власному авто. За наявними даними, "трофейну" російську зброю він отримував через особисті контакти з місць колишніх боєзіткнень у звільнених районах на сході та півдні України".
За даними слідства, організатором підпільного продажу озброєнь виявився 37-річний житель Луцька.
У прокуратурі Рівненської області повідомили, що під час оперативних закупок чоловік збув 5 гранат, 4 протитанкові гранатомети, а також гвинтівку, 2 160 патронів калібру 5,45 та реактивну гранату типу РПГ-22. Від нелегального продажу зброєю він заробив майже 86 тис. грн.
Під час обшуку правоохоронці вилучили:
- протитанкове озброєння;
- бойові гранати;
- набої та новий автомат Калашникова (АК-12) російського виробництва.
Під час обшуків у помешканні затриманого та орендованих складських приміщеннях додатково вилучили:
- 4 гранати типу Ф-1, РГО та РГН;
- більше півтисячі набоїв до стрілецької зброї різного калібру.
"Потрапляння зброї у незаконний обіг могло призвести до загострення криміногенної обстановки та розхитування внутрішньополітичної ситуації в регіоні", — зазначила речниця СБУ в області.
Чоловіку повідомили про підозру за незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами. Він перебуває під вартою з можливістю застави в 1,4 мільйона гривень.
Захисник підозрюваного подав скаргу до Рівненського апеляційного суду. Він просив скасувати ухвалу суду та обрати його підзахисному більш м’який запобіжний захід — домашній арешт у нічний час доби, який дозволить забезпечувати багатодітну родину, оскільки в нього шестеро дітей.
Також захисник запевняв колегію суддів, що підозрюваний не буде:
- переховуватися від органів досудового розслідування або суду;
- нищити, ховати або спотворювати будь-яку із речей чи документів, які мають істотне значення для встановлення обставин кримінального правопорушення;
- незаконно впливати на потерпілого, свідка, іншого підозрюваного, обвинуваченого, експерта, спеціаліста у цьому ж кримінальному провадженні;
- перешкоджати кримінальному провадженню іншим чином;
- чинити інше кримінальне правопорушення чи продовжувати кримінальне правопорушення, у якому підозрюється.
А також підозрюваний обіцяв добросовісно виконувати процесуальні обов’язки, інформує апеляційний суд.
Прокурор заперечив вимоги апеляційної скарги захисника підозрюваного та наполягав на залишенні запобіжного заходу без змін. Він пояснив, що особу підозрюють у вчиненні тяжкого в період воєнного стану, що становить підвищену суспільну небезпеку.
Також він зазначив, що чоловік може виїхати за кордон під час воєнного стану, оскільки він — багатодітний батько, а також проживає у прикордонному регіоні. Тому існує ризик переховування від правосуддя.
Рівненський апеляційний суд відхилив вимоги адвоката та залишив як запобіжний захід тримання під вартою з можливістю застави в 1,4 мільйона гривень. Ухвала діятиме щонайменше до 1 січня.
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