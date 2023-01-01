Суд не відпустив з-під варти лучанина, який торгував трофейною зброєю

Суд не відпустив з-під варти лучанина, який торгував трофейною зброєю
Суд у Рівному відмовився замінити запобіжний захід для 37-річного лучанина із перебування під вартою на нічний домашній арешт.

Чоловіка підозрюють у торгівлі трофейною зброєю, повідомляє Суспільне.

Нагадаємо, у Службі безпеки України заявили про перекриття на Рівненщині каналу з продажу трофейної російської зброї. Правоохоронці наприкінці жовтня затримали 37-річного жителя Луцька поблизу села Катеринівка Сарненського району під час оперативної закупки.

Зі слів речниці СБУ Анни Свінціцької-Савчук, нелегальний канал продажу зброї та боєприпасів ліквідували у прикордонних регіонах України:

"Потенційними клієнтами фігуранта були представники кримінальних кіл, яких він підшукував через власні зв’язки. Зразки бойових засобів ураження він зберігав за місцем постійного проживання, а їхню доставку покупцям здійснював на власному авто. За наявними даними, "трофейну" російську зброю він отримував через особисті контакти з місць колишніх боєзіткнень у звільнених районах на сході та півдні України".

За даними слідства, організатором підпільного продажу озброєнь виявився 37-річний житель Луцька.

У прокуратурі Рівненської області повідомили, що під час оперативних закупок чоловік збув 5 гранат, 4 протитанкові гранатомети, а також гвинтівку, 2 160 патронів калібру 5,45 та реактивну гранату типу РПГ-22. Від нелегального продажу зброєю він заробив майже 86 тис. грн.

Під час обшуку правоохоронці вилучили:

- протитанкове озброєння;
- бойові гранати;
- набої та новий автомат Калашникова (АК-12) російського виробництва.

Під час обшуків у помешканні затриманого та орендованих складських приміщеннях додатково вилучили:

- 4 гранати типу Ф-1, РГО та РГН;
- більше півтисячі набоїв до стрілецької зброї різного калібру.

"Потрапляння зброї у незаконний обіг могло призвести до загострення криміногенної обстановки та розхитування внутрішньополітичної ситуації в регіоні", — зазначила речниця СБУ в області.

Чоловіку повідомили про підозру за незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами. Він перебуває під вартою з можливістю застави в 1,4 мільйона гривень.

Захисник підозрюваного подав скаргу до Рівненського апеляційного суду. Він просив скасувати ухвалу суду та обрати його підзахисному більш м’який запобіжний захід — домашній арешт у нічний час доби, який дозволить забезпечувати багатодітну родину, оскільки в нього шестеро дітей.

Також захисник запевняв колегію суддів, що підозрюваний не буде:

- переховуватися від органів досудового розслідування або суду;
- нищити, ховати або спотворювати будь-яку із речей чи документів, які мають істотне значення для встановлення обставин кримінального правопорушення;
- незаконно впливати на потерпілого, свідка, іншого підозрюваного, обвинуваченого, експерта, спеціаліста у цьому ж кримінальному провадженні;
- перешкоджати кримінальному провадженню іншим чином;
- чинити інше кримінальне правопорушення чи продовжувати кримінальне правопорушення, у якому підозрюється.

А також підозрюваний обіцяв добросовісно виконувати процесуальні обов’язки, інформує апеляційний суд.

Прокурор заперечив вимоги апеляційної скарги захисника підозрюваного та наполягав на залишенні запобіжного заходу без змін. Він пояснив, що особу підозрюють у вчиненні тяжкого в період воєнного стану, що становить підвищену суспільну небезпеку.

Також він зазначив, що чоловік може виїхати за кордон під час воєнного стану, оскільки він — багатодітний батько, а також проживає у прикордонному регіоні. Тому існує ризик переховування від правосуддя.

Рівненський апеляційний суд відхилив вимоги адвоката та залишив як запобіжний захід тримання під вартою з можливістю застави в 1,4 мільйона гривень. Ухвала діятиме щонайменше до 1 січня.

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Теги: СБУ, злочин
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