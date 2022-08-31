Луцьким школам виділять кошти на плетіння маскувальних сіток
Сьогодні, 12:10
На плетіння маскувальних сіток луцьким школам виділять по 50 тисяч гривень.
Про це сьогодні, 20 грудня, під час сесії розповів Луцький міський голова Ігор Поліщук.
"36 навчальних закладів громади вже погодилися об'єднатися, залучити батьків, дітей та плести сітки", - розповів депутат міськради Роман Кравчук.
На таку ініціативу із бюджету міста планують виділити 1,8 мільйона гривень.
Нагадаємо, що на підтримку військових частин Луцької громади у 2024 році запланували 1,5 млрд гривень.
Також сьогодні до Луцької міської ради напередодні сесійного засідання завітали пластуни із Вифлеємським вогнем.
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Про це сьогодні, 20 грудня, під час сесії розповів Луцький міський голова Ігор Поліщук.
"36 навчальних закладів громади вже погодилися об'єднатися, залучити батьків, дітей та плести сітки", - розповів депутат міськради Роман Кравчук.
На таку ініціативу із бюджету міста планують виділити 1,8 мільйона гривень.
Нагадаємо, що на підтримку військових частин Луцької громади у 2024 році запланували 1,5 млрд гривень.
Також сьогодні до Луцької міської ради напередодні сесійного засідання завітали пластуни із Вифлеємським вогнем.
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