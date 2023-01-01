На підтримку військових частин Луцької громади у 2024 році запланували 1,5 млрд гривень
Сьогодні, 11:55
На 2024 рік на підтримку військових частин у бюджеті Луцька закладено 1,5 мільярда гривень.
Про це сьогодні, 20 грудня, йшлося на сесії Луцької міської ради.
Спочатку передбачався мільярд, проте в процесі обговорення міський голова Ігор Поліщук запропонував передбачити 1,5 млрд гривень.
Депутати підтримали такі зміни до програми заходів територіальної оборони Луцької міської територіальної громади на 2022-2024 роки.
"Ми з колегами нещодавно повернулися з відрядження зі сходу, де з командиром 100-ої бригади дуже детально обговорили потреби. Ми попрацювали із 14-тою бригадою, де служить багато лучан. Вивчили потреби і 3-ої штурмової бригади.
Крім того, ми не обмежуємося допомогою військовим частинам, які походять з Луцька, бо система мобілізації побудована таким чином, що багато лучан служать в інших бригадах, наприклад, в 110-ій, яка зараз боронить Авдіївку, і в 63-ій, і в 67-ій, і в 42-ій, і в 22-ій.
Найбільш необхідними є дрони, тепловізори, прилади нічного бачення, старлінки. Будемо також закупляти автомобілі для тих підрозділів та частин, які готові ставити їх на баланс", - сказав міський голова.
Депутатка міської ради Алла Надточій зауважила, що програма - це лише наміри, тож немає гарантій, що закладена сума буде використана на 100%.
Ігор Поліщук нагадав, що на минулій сесії було прийняте рішення про виділення з міського бюджету у 2024 році не менше 500 мільйонів гривень на підтримку ЗСУ.
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Про це сьогодні, 20 грудня, йшлося на сесії Луцької міської ради.
Спочатку передбачався мільярд, проте в процесі обговорення міський голова Ігор Поліщук запропонував передбачити 1,5 млрд гривень.
Депутати підтримали такі зміни до програми заходів територіальної оборони Луцької міської територіальної громади на 2022-2024 роки.
"Ми з колегами нещодавно повернулися з відрядження зі сходу, де з командиром 100-ої бригади дуже детально обговорили потреби. Ми попрацювали із 14-тою бригадою, де служить багато лучан. Вивчили потреби і 3-ої штурмової бригади.
Крім того, ми не обмежуємося допомогою військовим частинам, які походять з Луцька, бо система мобілізації побудована таким чином, що багато лучан служать в інших бригадах, наприклад, в 110-ій, яка зараз боронить Авдіївку, і в 63-ій, і в 67-ій, і в 42-ій, і в 22-ій.
Найбільш необхідними є дрони, тепловізори, прилади нічного бачення, старлінки. Будемо також закупляти автомобілі для тих підрозділів та частин, які готові ставити їх на баланс", - сказав міський голова.
Депутатка міської ради Алла Надточій зауважила, що програма - це лише наміри, тож немає гарантій, що закладена сума буде використана на 100%.
Ігор Поліщук нагадав, що на минулій сесії було прийняте рішення про виділення з міського бюджету у 2024 році не менше 500 мільйонів гривень на підтримку ЗСУ.
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