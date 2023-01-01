На підтримку військових частин Луцької громади у 2024 році запланували 1,5 млрд гривень

На 2024 рік на підтримку військових частин у бюджеті Луцька закладено 1,5 мільярда гривень.Про це сьогодні, 20 грудня, йшлося на сесії Луцької міської ради.Спочатку передбачався мільярд, проте в процесі обговорення міський головазапропонував передбачити 1,5 млрд гривень.Депутати підтримали такі зміни до програми заходів територіальної оборони Луцької міської територіальної громади на 2022-2024 роки."Ми з колегами нещодавно повернулися з відрядження зі сходу, де з командиром 100-ої бригади дуже детально обговорили потреби. Ми попрацювали із 14-тою бригадою, де служить багато лучан. Вивчили потреби і 3-ої штурмової бригади.Крім того, ми не обмежуємося допомогою військовим частинам, які походять з Луцька, бо система мобілізації побудована таким чином, що багато лучан служать в інших бригадах, наприклад, в 110-ій, яка зараз боронить Авдіївку, і в 63-ій, і в 67-ій, і в 42-ій, і в 22-ій.Найбільш необхідними є дрони, тепловізори, прилади нічного бачення, старлінки. Будемо також закупляти автомобілі для тих підрозділів та частин, які готові ставити їх на баланс", - сказав міський голова.Депутатка міської радизауважила, що програма - це лише наміри, тож немає гарантій, що закладена сума буде використана на 100%.Ігор Поліщук нагадав, що на минулій сесії було прийняте рішення про виділення з міського бюджету у 2024 році