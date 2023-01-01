У селі під Луцьком «на щиті» зустрічатимуть Героя Валерія Марушка

У селі під Луцьком «на щиті» зустрічатимуть Героя Валерія Марушка
Сьогодні, 20 грудня, до батьківської хати у село Смолигів привезуть тіло Захисника Валерія Марушка.

Про це повідомляє Торчинська громада у фейсбуці.

Траурний кортеж вирушить сьогодні з Луцька орієнтовно о 16:00 та буде їхати маршрутом Луцьк - Усичі – Буяни – Торчин (центральна вулиця Торчина) – Смолигів.

«Просимо усіх жителів гідно зустріти Героя, сформувавши живий коридор вздовж вулиць населених пунктів нашої громади», - йдеться у повідомленні.

Прощання із загиблим захисником України Валерієм Марушком відбудеться 21 грудня об 11:00 від батьківської хати у Смолигові. Поховають Героя на місцевому кладовищі.

«Співчуваємо рідним і близьким. Щиро розділяємо біль втрати та схиляємо голову в глибокій скорботі. Вічна пам’ять і слава воїну Валерію!» - повідомляє громада.


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Теги: загиблі, війна
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