На війні поліг снайпер із Волині Валерій Марушко

Знову втрата у Торчинській громаді на Волині – стало відомо про смерть військовослужбовця Валерія Марушка із села Смолигів.Про це у фейсбуці повідомила Торчинська громада.Вірний військовій присязі на вірність Українському народу, мужньо виконуючи військовий обов’язок в бою за Україну, її свободу і незалежність, стрілець-снайпер аеромобільного батальйону військової частини А0281 Валерій Марушка загинув 17 грудня 2023 року в селі Мар’їнка Покровського району Донецької області внаслідок артилерійського обстрілу.Вдома у нього залишилися згорьовані батьки, сестри та брат.«Висловлюємо щирі співчуття рідним та близьким загиблого Героя, низько схиляємо голову перед патріотизмом Воїна, який мужньо захищав рідну землю від окупанта та віддав найцінніше - своє життя - за наше мирне небо, спокій та майбутнє України. Вічна пам’ять і слава загиблому Захиснику України!» - зазначили у громаді.Про дату і час зустрічі та поховання Героя буде повідомлено додатково.