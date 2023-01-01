На війні поліг снайпер із Волині Валерій Марушко

На війні поліг снайпер із Волині Валерій Марушко
Знову втрата у Торчинській громаді на Волині – стало відомо про смерть військовослужбовця Валерія Марушка із села Смолигів.

Про це у фейсбуці повідомила Торчинська громада.

Вірний військовій присязі на вірність Українському народу, мужньо виконуючи військовий обов’язок в бою за Україну, її свободу і незалежність, стрілець-снайпер аеромобільного батальйону військової частини А0281 Валерій Марушка загинув 17 грудня 2023 року в селі Мар’їнка Покровського району Донецької області внаслідок артилерійського обстрілу.
На війні поліг снайпер із Волині Валерій Марушко

Вдома у нього залишилися згорьовані батьки, сестри та брат.

«Висловлюємо щирі співчуття рідним та близьким загиблого Героя, низько схиляємо голову перед патріотизмом Воїна, який мужньо захищав рідну землю від окупанта та віддав найцінніше - своє життя - за наше мирне небо, спокій та майбутнє України. Вічна пам’ять і слава загиблому Захиснику України!» - зазначили у громаді.

Про дату і час зустрічі та поховання Героя буде повідомлено додатково.

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Теги: загиблі, війна
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