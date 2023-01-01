Spotify повністю припинив роботу в росії
Сьогодні, 14:23
Музичний сервіс Spotify повністю припинив роботу в росії та ліквідував місцеву юридичну особу.
Про це пише Суспільне.
Шведський музичний сервіс Spotify одразу після початку повномасштабного вторгнення обмежив свою діяльність у Росії. А у 2023 році подав заявку на ліквідацію російської юридичної особи.
Заявку на ліквідацію компанія Spotify подала у лютому 2023 року, а з 14 грудня ТОВ "Спотіфай" повністю припинив роботу.
Компанія працювала у Росії майже 10 років — із січня 2014 року.
Одразу після початку повномасштабного вторгнення Spotify закрив свої офіси в Росії. При цьому зазначалося, що сервіс залишиться доступним для російських користувачів. Водночас на стримінговій платформі видалили контент, який спонсорує російська влада, зокрема подкасти, що належать російським ЗМІ.
Стримінг перестав працювати у Росії з 11 квітня. До цього користувачі мали можливість звантажити персональні дані, а також видалити свій акаунт.
Компанія вирішила припинити роботу в Росії через посилення контролю над публікаціями в медіа про війну в Україні.
"Це ставить під загрозу безпеку наших працівників та, можливо, наших слухачів. Після ретельного розгляду варіантів, заснованих на поточних обставинах, ми прийшли до складного рішення повністю призупинити роботу в Росії", — передало заяву Spotify шведське видання Expressen.
Пізніше Spotify видалили з AppStore та Google Play в Росії.
Через вихід з російського ринку компанія втратила близько 1,5 млн платних підписників у першому кварталі 2022 року та близько 600 тисяч за другий квартал минулого року.
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Про це пише Суспільне.
Шведський музичний сервіс Spotify одразу після початку повномасштабного вторгнення обмежив свою діяльність у Росії. А у 2023 році подав заявку на ліквідацію російської юридичної особи.
Заявку на ліквідацію компанія Spotify подала у лютому 2023 року, а з 14 грудня ТОВ "Спотіфай" повністю припинив роботу.
Компанія працювала у Росії майже 10 років — із січня 2014 року.
Одразу після початку повномасштабного вторгнення Spotify закрив свої офіси в Росії. При цьому зазначалося, що сервіс залишиться доступним для російських користувачів. Водночас на стримінговій платформі видалили контент, який спонсорує російська влада, зокрема подкасти, що належать російським ЗМІ.
Стримінг перестав працювати у Росії з 11 квітня. До цього користувачі мали можливість звантажити персональні дані, а також видалити свій акаунт.
Компанія вирішила припинити роботу в Росії через посилення контролю над публікаціями в медіа про війну в Україні.
"Це ставить під загрозу безпеку наших працівників та, можливо, наших слухачів. Після ретельного розгляду варіантів, заснованих на поточних обставинах, ми прийшли до складного рішення повністю призупинити роботу в Росії", — передало заяву Spotify шведське видання Expressen.
Пізніше Spotify видалили з AppStore та Google Play в Росії.
Через вихід з російського ринку компанія втратила близько 1,5 млн платних підписників у першому кварталі 2022 року та близько 600 тисяч за другий квартал минулого року.
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