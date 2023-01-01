Майно екскерівника рівненського ТЦК передали державі

Майно екскерівника рівненського ТЦК передали державі
За матеріалами ДБР суд передав до Нацагентства з питань виявлення активів (АРМА) майно керівника Рівненського обласного територіального центру комплектування та соціальної підтримки, якого підозрюють у незаконному збагаченні та побитті солдата.

Про це повідомляє пресслужба ДБР.

Загальна вартість переданого майна оцінюється у 51,7 млн грн. Зокрема це:

- земельна ділянка у селі Поляниця Івано-Франківської області із житловим будинком площею 280 кв. м;
- 7 будинків загальною площею майже 500 кв. м на цьому ж гірськолижному курорті;
- земельна ділянка у селищі Ланчин Івано-Франківської області площею близько пів гектара та будинком на 316 кв. м.
- два вантажних автомобілі.

Нагадаємо, розслідування щодо протиправної діяльності посадовця розпочалося ще у липні 2023 року через побиття підлеглого солдата, який погрожував викрити злочинну діяльність чиновника. Під час розслідування ДБР виявило чимало нерухомості та транспорту зареєстрованих на далеких родичів посадовця.



У справі щодо побиття солдата він підозрюється в застосуванні насильства щодо підлеглого та у грабежі (чч. 2, 3 ст. 27, ч. 2 ст. 28 ч. 5 ст. 426-1, ч. 4 ст. 186 КК України).

Наприкінці жовтня 2023 року ДБР повідомило посадовцю про підозру за фактом набуття особою, уповноваженою на виконання функцій держави, активів, вартість яких перевищує її законні доходи (ст. 368-5 КК України).

Керівник Рівненського обласного ТЦК та СП перебуває під вартою без можливості внесення застави. Щоразу після продовження міри запобіжного заходу адвокат підозрюваного намагається оскаржити рішення суду.

Воєнкому може загрожувати до 12 років позбавлення волі.

Процесуальне керівництво здійснює Спеціалізована прокуратура у сфері оборони західного регіону.


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Теги: ДБР, злочин
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