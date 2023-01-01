У Луцьку зворушливо зустріли дружину офіцера, яка народила доньку

Дениса Щолокова із новонародженою донькою.



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Народилася донечка у п'ятницю, 15 грудня. Дівчинку назвали Варварою.



«Було важко, але коли донечку поклали на груди, уся біль і все пережите забулося. Залишилася лише радість, тож сьогодні ми насолоджуємося одна одною», - розповіла молода мама Юлія.



Тато новонародженої дівчинки служить з березня 2022 року. Призвався по мобілізації. Наразі успішно виконує як бойові завдання на Сході країни, так і у військовій частині на Рівненщині. Із майбутньою дружиною познайомилися у грудні 2022 року, вже під час повномасштабного вторгнення. Тож військове командування відпустило бійця у відпустку, аби він мав змогу розділити радість народження донечки з коханою.



Молодий татусь Денис Щолоков зізнається, що був на пологах, хоча раніше ніколи не думав, що на це погодиться. Утім, не пошкодував, адже підтримка чоловіка на пологах для дружини дуже важлива та цінна.



«Пологи прийшли без ускладнень. Приємно бачити, що тато був дуже щасливий, приїхавши на пологи. Тато приймав активну участь, підтримував дружину у всьому процесі. І, як він казав, перші хвилини після народження донечки, перші крики дитини - варті того, аби бути поруч і переживати безмежне щастя», - наголосила завідуюча пологовим відділенням Вікторія Костюк.



Як підкреслили у медзакладі, за час повномасштабного вторгнення, лише за 2023 рік у перинатальному центрі відбулося близько 3000 пологів, з них досить багато у родинах військовослужбовців.



У день виписки привітати молодих батьків з народженням первістка приїхали і побратими військового.



«На жаль, сьогодні наша країна переживає дуже важкі часи, на фронті гинуть наші захисники. Та наше завдання бути разом з військовими не лише в горі, а й в радості. Як от сьогодні, коли ми разом з молодими батьками радіємо їх поповненню у сім'ї», - прокоментував Віктор Шубец, підполковник окремої офіцерної бригади командування Сил Підтримки ЗСУ.



На завершення Денис Щолоков щиро подякував командирам, які його відпустили, і тим військовим, які зараз в окопах захищають країну та майбутнє маленьких українців.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! У Луцьку військові біля перинатального центру зустріли дружину офіцера ЗСУіз новонародженою донькою.Про це повідомляє ВСН Народилася донечка у п'ятницю, 15 грудня. Дівчинку назвали«Було важко, але коли донечку поклали на груди, уся біль і все пережите забулося. Залишилася лише радість, тож сьогодні ми насолоджуємося одна одною», - розповіла молода мамаТато новонародженої дівчинки служить з березня 2022 року. Призвався по мобілізації. Наразі успішно виконує як бойові завдання на Сході країни, так і у військовій частині на Рівненщині. Із майбутньою дружиною познайомилися у грудні 2022 року, вже під час повномасштабного вторгнення. Тож військове командування відпустило бійця у відпустку, аби він мав змогу розділити радість народження донечки з коханою.Молодий татусь Денис Щолоков зізнається, що був на пологах, хоча раніше ніколи не думав, що на це погодиться. Утім, не пошкодував, адже підтримка чоловіка на пологах для дружини дуже важлива та цінна.«Пологи прийшли без ускладнень. Приємно бачити, що тато був дуже щасливий, приїхавши на пологи. Тато приймав активну участь, підтримував дружину у всьому процесі. І, як він казав, перші хвилини після народження донечки, перші крики дитини - варті того, аби бути поруч і переживати безмежне щастя», - наголосила завідуюча пологовим відділеннямЯк підкреслили у медзакладі, за час повномасштабного вторгнення, лише за 2023 рік у перинатальному центрі відбулося близько 3000 пологів, з них досить багато у родинах військовослужбовців.У день виписки привітати молодих батьків з народженням первістка приїхали і побратими військового.«На жаль, сьогодні наша країна переживає дуже важкі часи, на фронті гинуть наші захисники. Та наше завдання бути разом з військовими не лише в горі, а й в радості. Як от сьогодні, коли ми разом з молодими батьками радіємо їх поповненню у сім'ї», - прокоментував, підполковник окремої офіцерної бригади командування Сил Підтримки ЗСУ.На завершення Денис Щолоков щиро подякував командирам, які його відпустили, і тим військовим, які зараз в окопах захищають країну та майбутнє маленьких українців.

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