Чому немає світла у центральній частині Луцька

Чому немає світла у центральній частині Луцька
У районі центральної вулиці Луцька – проспекту Волі – та прилеглих вулиць частково знеструмлені споживачі.

Про це повідомляє Конкурент.

Так, у понеділок, 18 грудня, близько 13:00 сталося відключення електропостачання частково на проспекті Волі, а також вулиці Задворецькій (парна сторона).

Як повідомили диспетчери «Волиньобленерго», це сталося через технічні роботи на лінії.

Відновити електропостачання обіцяють приблизно о 16:00.

Нагадаємо, тимчасово без електропостачання 15 грудня були села у Луцькому районі.

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Теги: електроенергія, Волинь
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