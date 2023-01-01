Чому немає світла у центральній частині Луцька
Сьогодні, 15:34
У районі центральної вулиці Луцька – проспекту Волі – та прилеглих вулиць частково знеструмлені споживачі.
Про це повідомляє Конкурент.
Так, у понеділок, 18 грудня, близько 13:00 сталося відключення електропостачання частково на проспекті Волі, а також вулиці Задворецькій (парна сторона).
Як повідомили диспетчери «Волиньобленерго», це сталося через технічні роботи на лінії.
Відновити електропостачання обіцяють приблизно о 16:00.
Нагадаємо, тимчасово без електропостачання 15 грудня були села у Луцькому районі.
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Про це повідомляє Конкурент.
Так, у понеділок, 18 грудня, близько 13:00 сталося відключення електропостачання частково на проспекті Волі, а також вулиці Задворецькій (парна сторона).
Як повідомили диспетчери «Волиньобленерго», це сталося через технічні роботи на лінії.
Відновити електропостачання обіцяють приблизно о 16:00.
Нагадаємо, тимчасово без електропостачання 15 грудня були села у Луцькому районі.
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