Завтра знеструмлять 38 сіл Луцького району

Завтра знеструмлять 38 сіл Луцького району
Тимчасово без електропостачання завтра, 15 грудня, будуть села у Луцькому районі.

Про це у телеграмі повідомляє Волиньобленерго.

У п’ятницю 15 грудня з 10:00 до 16:00 буде припинено подачу електроенергії у села: Романів, Піддубці, Новокотів, Ботин, Верхівка, Лище, Воротнів, Крупа, Боратин, Підгайці, Лище; Клубочин, Журавичі, Миків, Домашів, Яромель, Омельне, Тростянець, Лички, Острів, Завітне, Словатичі, Славне, Суськ, Звози, Конопелька, Озеро, Гайове, Хорлупи, Пальче, Покащів, Котів, Звірів, Олександрія, Веснянка, Дерно, Борохів, Вишнів.

Причина відключення: роботи з технічного обслуговування мереж.

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Теги: електроенергія, Волинь
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