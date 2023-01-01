На Хмельниччині пролунав вибух: що відомо
Сьогодні, 14:47
Вдень 14 грудня на Хмельниччині під час повітряної тривоги, яку оголосили в області о 14:09, пролунав вибух.
Про це повідомила кореспондентка Суспільне Хмельницький.
В офіційному Telegram-каналі Повітряних сил ЗСУ о 14:21 повідомили про те, що російські ракети рухаються у бік Старокостянтинова, що на Хмельниччини.
"Відбулись пуски ракет в район Старокостянтинова Хмельницької області", — йдеться у повідомленні.
Раніше у Повітряних силах повідомили про зліт МіГ-31К, який є потенційним носієм аеробалістичних ракет "Кинджал".
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Про це повідомила кореспондентка Суспільне Хмельницький.
В офіційному Telegram-каналі Повітряних сил ЗСУ о 14:21 повідомили про те, що російські ракети рухаються у бік Старокостянтинова, що на Хмельниччини.
"Відбулись пуски ракет в район Старокостянтинова Хмельницької області", — йдеться у повідомленні.
Раніше у Повітряних силах повідомили про зліт МіГ-31К, який є потенційним носієм аеробалістичних ракет "Кинджал".
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