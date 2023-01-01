На Хмельниччині пролунав вибух: що відомо





Про це



В офіційному Telegram-каналі Повітряних сил ЗСУ о 14:21 повідомили про те, що російські ракети рухаються у бік Старокостянтинова, що на Хмельниччини.



"Відбулись пуски ракет в район Старокостянтинова Хмельницької області", — йдеться у повідомленні.



Раніше у Повітряних силах повідомили про зліт МіГ-31К, який є потенційним носієм аеробалістичних ракет "Кинджал".

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Вдень 14 грудня на Хмельниччині під час повітряної тривоги, яку оголосили в області о 14:09, пролунав вибух.Про це повідомила кореспондентка Суспільне Хмельницький.В офіційному Telegram-каналі Повітряних сил ЗСУ о 14:21 повідомили про те, що російські ракети рухаються у бік Старокостянтинова, що на Хмельниччини."Відбулись пуски ракет в район Старокостянтинова Хмельницької області", — йдеться у повідомленні.Раніше у Повітряних силах повідомили про зліт МіГ-31К, який є потенційним носієм аеробалістичних ракет "Кинджал".

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію