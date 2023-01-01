На Хмельниччині пролунав вибух: що відомо

На Хмельниччині пролунав вибух: що відомо
Вдень 14 грудня на Хмельниччині під час повітряної тривоги, яку оголосили в області о 14:09, пролунав вибух.

Про це повідомила кореспондентка Суспільне Хмельницький.

В офіційному Telegram-каналі Повітряних сил ЗСУ о 14:21 повідомили про те, що російські ракети рухаються у бік Старокостянтинова, що на Хмельниччини.

"Відбулись пуски ракет в район Старокостянтинова Хмельницької області", — йдеться у повідомленні.

Раніше у Повітряних силах повідомили про зліт МіГ-31К, який є потенційним носієм аеробалістичних ракет "Кинджал".

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Теги: Хмельниччина, ракети
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Квартира-смітник у Луцьку навіть після смерті її господині завдає клопотів сусідам
Ремонт в мороз: у Володимирській міськраді пояснили, що роблять у сквері Героїв Майдану
У Луцьку в магазинах Vodafone – черги: не вистачає стартових пакетів
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Завтра знеструмлять 38 сіл Луцького району
Сьогодні, 15:17
Квартира-смітник у Луцьку навіть після смерті її господині завдає клопотів сусідам
Сьогодні, 15:00
На Хмельниччині пролунав вибух: що відомо
Сьогодні, 14:47
У Луцьку вшанували жертв Чорнобильської катастрофи
Сьогодні, 14:30
У двох нарколабораторіях на Дніпропетровщині вилучили 4 центнери дурману
Сьогодні, 14:15
Схожі новини
Велика Британія передала Україні спеціальні ракети проти дронів Велика Британія передала Україні спеціальні ракети проти дронів
04 грудень, 19:39
На Хмельниччині внаслідок нічної російської атаки пошкоджене агропідприємство На Хмельниччині внаслідок нічної російської атаки пошкоджене агропідприємство
29 листопад, 10:50
На Хмельниччині уламки збитого безпілотника впали на дах будинку На Хмельниччині уламки збитого безпілотника впали на дах будинку
28 листопад, 11:50
На Хмельниччині уламки «шахеда» впали на приватне подвір'я, – ОВА На Хмельниччині уламки «шахеда» впали на приватне подвір'я, – ОВА
22 листопад, 09:40
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
На Волині відкрили меморіальні дошки полеглим воїнам
Сьогодні, 15:48
 0
Збитий російський безпілотник впав на території Румунії, – Міноборони
Сьогодні, 15:32
 0
Завтра знеструмлять 38 сіл Луцького району
Сьогодні, 15:17
 0
Квартира-смітник у Луцьку навіть після смерті її господині завдає клопотів сусідам
Сьогодні, 15:00
 0
На Хмельниччині пролунав вибух: що відомо
Сьогодні, 14:47
 0
Медіа
відео
1/8