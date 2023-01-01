У Луцьку вшанували жертв Чорнобильської катастрофи

У Луцьку вшанували жертв Чорнобильської катастрофи
На меморіалі в обласному центрі Волині сьогодні, 14 грудня, відбулося вшанування пам’яті жертв аварії на Чорнобильській АЕС.

Про це повідомляє управління інформаційної роботи Луцької міськради.

Сьогодні, 14 грудня, в Україні вшановують учасників ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС. Цей день встановлений Указом Президента України на згадку про завершення будівництва саркофагу над четвертим зруйнованим енергоблоком ЧАЕС у 1986-му році. Це захисна споруда, яка дозволила пом’якшити згубний вплив атома, що вийшов з-під контролю.
У Луцьку вшанували жертв Чорнобильської катастрофи
У Луцьку вшанували жертв Чорнобильської катастрофи
У Луцьку вшанували жертв Чорнобильської катастрофи
У Луцьку вшанували жертв Чорнобильської катастрофи

Сьогодні у Луцьку на меморіальному комплексі «Вічна слава» відбулися заходи біля пам’ятного знаку «Жертвам Чорнобиля». У вшануванні взяли участь секретар міської ради Юрій Безпятко, представники виконавчих органів міської та обласної влади, ліквідатори аварії та їхні родини.
У Луцьку вшанували жертв Чорнобильської катастрофи
У Луцьку вшанували жертв Чорнобильської катастрофи
У Луцьку вшанували жертв Чорнобильської катастрофи
У Луцьку вшанували жертв Чорнобильської катастрофи

Через десятиліття після аварії на Чорнобильській АЕС ми не повинні забувати героїв. Покладання квітів до пам’ятного знаку стало символом поваги, визнання та пам’яті тих, хто ризикував власним життям заради порятунку інших.
У Луцьку вшанували жертв Чорнобильської катастрофи
У Луцьку вшанували жертв Чорнобильської катастрофи
У Луцьку вшанували жертв Чорнобильської катастрофи
У Луцьку вшанували жертв Чорнобильської катастрофи
У Луцьку вшанували жертв Чорнобильської катастрофи
У Луцьку вшанували жертв Чорнобильської катастрофи
У Луцьку вшанували жертв Чорнобильської катастрофи
У Луцьку вшанували жертв Чорнобильської катастрофи

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Теги: вшанування, Волинь
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Квартира-смітник у Луцьку навіть після смерті її господині завдає клопотів сусідам
Ремонт в мороз: у Володимирській міськраді пояснили, що роблять у сквері Героїв Майдану
У Луцьку в магазинах Vodafone – черги: не вистачає стартових пакетів
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Квартира-смітник у Луцьку навіть після смерті її господині завдає клопотів сусідам
Сьогодні, 15:00
На Хмельниччині пролунав вибух: що відомо
Сьогодні, 14:47
У Луцьку вшанували жертв Чорнобильської катастрофи
Сьогодні, 14:30
У двох нарколабораторіях на Дніпропетровщині вилучили 4 центнери дурману
Сьогодні, 14:15
Сьогодні у другій половині дня з Заходу України розпочнуть відновлювати мобільний інтернет, – Комаров
Сьогодні, 14:08
Схожі новини
На Волині відкрили меморіальні дошки полеглим воїнам На Волині відкрили меморіальні дошки полеглим воїнам
Сьогодні, 15:48
Молодь на Волині нагадала перехожим про хвилину мовчання Молодь на Волині нагадала перехожим про хвилину мовчання
29 листопад, 12:19
У Луцьку вшанували Героїв Небесної Сотні У Луцьку вшанували Героїв Небесної Сотні
21 листопад, 13:54
На Волині вшанували загиблих польських воїнів На Волині вшанували загиблих польських воїнів
06 листопад, 17:47
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
На Волині відкрили меморіальні дошки полеглим воїнам
Сьогодні, 15:48
 0
Збитий російський безпілотник впав на території Румунії, – Міноборони
Сьогодні, 15:32
 0
Завтра знеструмлять 38 сіл Луцького району
Сьогодні, 15:17
 0
Квартира-смітник у Луцьку навіть після смерті її господині завдає клопотів сусідам
Сьогодні, 15:00
 0
На Хмельниччині пролунав вибух: що відомо
Сьогодні, 14:47
 0
Медіа
відео
1/8