У Луцьку вшанували жертв Чорнобильської катастрофи

На меморіалі в обласному центрі Волині сьогодні, 14 грудня, відбулося вшанування пам’яті жертв аварії на Чорнобильській АЕС.Про це повідомляє управління інформаційної роботи Луцької міськради.Сьогодні, 14 грудня, в Україні вшановують учасників ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС. Цей день встановлений Указом Президента України на згадку про завершення будівництва саркофагу над четвертим зруйнованим енергоблоком ЧАЕС у 1986-му році. Це захисна споруда, яка дозволила пом’якшити згубний вплив атома, що вийшов з-під контролю.Сьогодні у Луцьку на меморіальному комплексі «Вічна слава» відбулися заходи біля пам’ятного знаку «Жертвам Чорнобиля». У вшануванні взяли участь секретар міської ради, представники виконавчих органів міської та обласної влади, ліквідатори аварії та їхні родини.Через десятиліття після аварії на Чорнобильській АЕС ми не повинні забувати героїв. Покладання квітів до пам’ятного знаку стало символом поваги, визнання та пам’яті тих, хто ризикував власним життям заради порятунку інших.