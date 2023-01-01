Квартира-смітник у Луцьку навіть після смерті її господині завдає клопотів сусідам

Раїса Федорчук, яка проживала у цій квартирі, стягувала до оселі речі та їжу зі смітників.



В кінці 2021 року жінка померла у психіатричній лікарні, проте квартира так і лишилася повна непотребу і ще досі завдає клопоту сусідам.



Галина В. живе над квартирою-смітником і каже, що особливо нестерпно смердить із сусідської оселі влітку.



«Раїса Костянтинівна була нормальною жінкою. Десь в кінці 2020-го чи на початку 2021-го з нею щось сталося і вона почала ночами бродити і зносити сміття додому. Серед сусідів ще такий жарт ходив, мовляв, «Раїса пішла на полювання»… Вночі вона ходила і під ранок поверталася з пакетами мотлоху.

Наш балкон розташований над її балконом – він не засклений, то згори було добре видно, що там робиться. Якесь дитяче ліжечко з’явилося на балконі – як вона його, така тендітна, маленька бабуся, туди затягнула, не знаю.

Потім вона серед того мотлоху загубила ключі і двері в її квартиру вже не закривалися.

З весни те сміття почало смердіти, а влітку то взагалі до будинку неможливо було підійти. Сморід стояв і у під’їзді. До всього, у тій квартирі розвелися таргани, які поширюються і по інших помешканнях», - розповіла лучанка Галина.



Квартира-смітник розташована на 2 поверсі

Інформаційне агентство ВолиньPost навесні 2021 року писало про Раїсу Федорчук, яка з







«А в кінці серпня 2021-го сусіди побачили, як вона зі смітника їсть недоїдки від кавуна і викликали їй «швидку». Раїсу Костянтинівну госпіталізували до психлікарні і додому вона вже не повернулася – там і померла», - пригадує Галина.



З її слів, у померлої сусідки є син, який і на момент смерті матері, і зараз перебуває в росії.



«Ми думали, що він за півроку з’явиться переоформляти ту квартиру, але почалася війна і він так і не приїхав», - зауважила Галина В.



Луцький адвокат, партнер Адвокатського об'єднання Legal Life Володимир Веремчук каже, якщо на квартиру ніхто не претендуватиме, то її заберуть у комунальну власність міста.



«Після смерті є півроку для подачі заяв про вступ в спадщину. Якщо люди проживали разом, то автоматично вступають у спадщину. У випадку цієї жінки, яка з сином не проживала, бо він в росії, і минуло півроку, але спадщина не була ніким прийнята, є нюанс: син міг не знати, що матір померла, тож коли він повернеться, може звернутися до суду про поновлення строку для прийняття спадщини. Суд цілком реально може поновити такий строк і син успадкує квартиру», - прокоментував адвокат.



З його слів, якщо ж цього не станеться, то у такому випадку спадщина вважається відумерлою. Орган місцевого самоврядування, тобто Луцька міська рада, повинна, дотримуючись законної процедури, зареєструвати майно за собою, квартира стане комунальною власністю міста і міська рада зможе розпоряджатися нею на свій розсуд.



А тим часом мешканці п’ятиповерхівки на Володимирській, 100 не знають, як їм бути далі із таким сусідством.



«Нам дуже хочеться, аби в тій квартирі вже хтось поселився. Ми з сусідами навіть готові допомогти прибрати той безлад, аби лише з квартири не смерділо», - каже Галина В.



У секторі комунікації поліції Волині повідомили, що зайти до квартири сусіди самі – навіть, щоб прибрати, не можуть. Мешканцям радять звертатися із колективною заявою до дільничного інспектора Руслана Троцюка і в ЖКП №2, оскільки в будинку немає ОСББ.



Чи можуть працівники ЖКП відкрити квартиру, аби прибрати в ній Інформаційне агентство ВолиньPost з’ясувало у директора ЖКП №2 Миколи Романюка.



«Без дільничного ми нічого самі зробити не можемо. Бувають випадки, що квартиру затоплює, а зайти у приватну власність ми не можемо. Лише після того, як сусіди звернуться до дільничного, а він - до нас, ми спільно з поліцейським та мешканцями підемо в ту квартиру, складемо акт, подивимось, що там робиться і лише після того у ній можна буде прибрати», - наголосив Микола Романюк.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! У багатоквартирному будинку на вулиці Володимирська, 100, що у Луцьку, трохи більш як за півроку квартира перетворилася на сміттєзвалище. Пенсіонерка, яка проживала у цій квартирі, стягувала до оселі речі та їжу зі смітників.В кінці 2021 року жінка померла у психіатричній лікарні, проте квартира так і лишилася повна непотребу і ще досі завдає клопоту сусідам.живе над квартирою-смітником і каже, що особливо нестерпно смердить із сусідської оселі влітку.- розповіла лучанка Галина.навесні 2021 року писало про Раїсу Федорчук, яка з непритомніла у власній квартирі через голод. «А в кінці серпня 2021-го сусіди побачили, як вона зі смітника їсть недоїдки від кавуна і викликали їй «швидку». Раїсу Костянтинівну госпіталізували до психлікарні і додому вона вже не повернулася – там і померла», - пригадує Галина.З її слів, у померлої сусідки є син, який і на момент смерті матері, і зараз перебуває в росії.- зауважила Галина В.Луцький адвокат, партнер Адвокатського об'єднання Legal Lifeкаже, якщо на квартиру ніхто не претендуватиме, то її заберуть у комунальну власність міста.- прокоментував адвокат.З його слів, якщо ж цього не станеться, то у такому випадку спадщина вважається відумерлою. Орган місцевого самоврядування, тобто Луцька міська рада, повинна, дотримуючись законної процедури, зареєструвати майно за собою, квартира стане комунальною власністю міста і міська рада зможе розпоряджатися нею на свій розсуд.А тим часом мешканці п’ятиповерхівки на Володимирській, 100 не знають, як їм бути далі із таким сусідством.- каже Галина В.У секторі комунікації поліції Волині повідомили, що зайти до квартири сусіди самі – навіть, щоб прибрати, не можуть. Мешканцям радять звертатися із колективною заявою до дільничного інспектораі в ЖКП №2, оскільки в будинку немає ОСББ.Чи можуть працівники ЖКП відкрити квартиру, аби прибрати в ній Інформаційне агентство ВолиньPost з’ясувало у директора ЖКП №2, - наголосив Микола Романюк.

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