Збитий російський безпілотник впав на території Румунії, – Міноборони





Про це пише



Повідомляється, що БПЛА залишив вирву глибиною 1,5 метра біля села Грінду, яке розташоване приблизно за 8 кілометрів від українського порту Рені.



Румунські винищувачі F-17 і військові літаки Eurfighter, що належать члену НАТО Німеччині, були підняті в повітряний простір Румунії, йдеться в заяві міністерства. Додається, що через інцидент розпочато розслідування.



У міністерстві наголосили, що Румунія рішуче засуджує удари росії по українській цивільній інфраструктурі.



Понад 6 годин поспіль у ніч проти 14 грудня війська рф атакували Одещину, є пошкодження, 11 людей поранені. Як повідомили Сили оборони півдня, противник спрямував атаки як на обласний центр, так і на південь області – Подунав’я. За даними військових, на Подунав’ї противник атакував припортову інфраструктуру, спрямувавши дрони вздовж українсько-румунського державного кордону – від падіння уламків пошкоджені складські приміщення двох зерносховищ.



Як повідомили Повітряні сили ЗСУ, українські військові вночі збили 41 із 42 ударних безпілотників Shahed-136/131, більшість – в Одеській області. За даними ЗСУ, пуски дронів здійснювались хвилями з трьох напрямків: Балаклава, Чауда (окупований Крим) та Приморсько-Ахтарськ (РФ).

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Міністерство оборони Румунії заявляє, що безпілотник, збитий під час чергової атаки росії на українську портову інфраструктуру на Дунаї, впав на румунську територію.Про це пише Радіо.Свобода Повідомляється, що БПЛА залишив вирву глибиною 1,5 метра біля села Грінду, яке розташоване приблизно за 8 кілометрів від українського порту Рені.Румунські винищувачі F-17 і військові літаки Eurfighter, що належать члену НАТО Німеччині, були підняті в повітряний простір Румунії, йдеться в заяві міністерства. Додається, що через інцидент розпочато розслідування.У міністерстві наголосили, що Румунія рішуче засуджує удари росії по українській цивільній інфраструктурі.Понад 6 годин поспіль у ніч проти 14 грудня війська рф атакували Одещину, є пошкодження, 11 людей поранені. Як повідомили Сили оборони півдня, противник спрямував атаки як на обласний центр, так і на південь області – Подунав’я. За даними військових, на Подунав’ї противник атакував припортову інфраструктуру, спрямувавши дрони вздовж українсько-румунського державного кордону – від падіння уламків пошкоджені складські приміщення двох зерносховищ.Як повідомили Повітряні сили ЗСУ,Shahed-136/131, більшість – в Одеській області. За даними ЗСУ, пуски дронів здійснювались хвилями з трьох напрямків: Балаклава, Чауда (окупований Крим) та Приморсько-Ахтарськ (РФ).

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