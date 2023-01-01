Цієї ночі росія випустила по Україні 42 «шахеди»





Про це



"Шість ЗКР випущено близько опівночі з тимчасово окупованої Херсонщини у напрямку Миколаївської та Херсонської областей.



Ударними БпЛА «Shahed-136/131» противник почав атакувати з 19.00 13 грудня. Пуски здійснювались хвилями з трьох напрямків: Балаклава, Чауда – Крим та Приморсько-Ахтарськ – рф. Загалом зафіксовано пуски 42 ворожих ударних БпЛА.



Основний напрямок удару – Одещина!" - йдеться в повідомленні.



Зазначається, що до відбиття повітряного нападу залучено зенітні ракетні підрозділи та мобільні вогневі групи Повітряних Сил та інших складових Сил оборони України.



Цієї ночі захисникам неба вдалось збити 41 із 42 ударних БпЛА типу «Shahed-136/131». Переважну більшість – в Одеській області.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! У ніч на 14 грудня 2023 року російські окупанти атакували ударними БпЛА та зенітними керованими ракетами С-300.Про це повідомили у Повітряних силах."Шість ЗКР випущено близько опівночі з тимчасово окупованої Херсонщини у напрямку Миколаївської та Херсонської областей.Ударними БпЛА «Shahed-136/131» противник почав атакувати з 19.00 13 грудня. Пуски здійснювались хвилями з трьох напрямків: Балаклава, Чауда – Крим та Приморсько-Ахтарськ – рф. Загалом зафіксовано пуски 42 ворожих ударних БпЛА.Основний напрямок удару – Одещина!" - йдеться в повідомленні.Зазначається, що до відбиття повітряного нападу залучено зенітні ракетні підрозділи та мобільні вогневі групи Повітряних Сил та інших складових Сил оборони України.Цієї ночі захисникам неба вдалось збити 41 із 42 ударних БпЛА типу «Shahed-136/131». Переважну більшість – в Одеській області.

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