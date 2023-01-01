У США збільшилися шанси на виділення допомоги Україні





Про це повідомляє



"Республіканці зустрілися за зачиненими дверима, щоб оцінити усну пропозицію, яка з'явилася після майже двогодинної зустрічі міністра внутрішньої безпеки Алехандро Майоркаса із сенаторами у вівторок увечері", - йдеться в повідомленні.



Сенатор-республіканець Том Тілліс розповів, що ця пропозиція надасть президенту розширені повноваження щодо депортації мігрантів, щойно певна кількість мігрантів без документів перетне кордон.



Але консервативні республіканці заявили, що цієї пропозиції недостатньо.



Республіканець з Огайо Джеймс Девід Венс сказав, що коли в справу втрутився Білий дім, питання трохи прояснилося. Проте, за його словами, остаточна угода не буде готова "найближчим часом".



Деталі політики щодо мігрантів

Адміністрації Байдена та експрезидента Дональда Трампа використовували аналогічну політику висилки мігрантів, відому як Розділ 42, з міркувань громадської охорони здоров'я під час пандемії Covid-19.



Але захисники прав іммігрантів стверджують, що така політика позбавить вразливих мігрантів права шукати притулок у США.



Провідний парламентер від Республіканської партії сенатор Джеймс Ланкфорд заявив, що на папері з Білого дому поки що нічого немає.



Республіканець Том Тілліс і провідний парламентер від Демократичної партії Кріс Мерфі заявили, що Конгресу слід продовжувати сесію доти, доки вони не досягнуть угоди.



Допомога від США

Нагадаємо, США закінчуються гроші, які призначені для фінансування військової допомоги Україні. У зв'язку з цим президент Джо Байден запросив у Конгресу понад 100 млрд доларів, в які входять понад 60 млрд доларів для України.



Зараз у Конгресі є розбіжності щодо цього пакету, оскільки республіканці вимагають додати туди пропозиції щодо посилення безпеки кордонів.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Президент Джо Байден запропонував зміни в прикордонній політиці США, які підвищують перспективи двопартійної угоди щодо допомоги Україні.Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Bloomberg."Республіканці зустрілися за зачиненими дверима, щоб оцінити усну пропозицію, яка з'явилася після майже двогодинної зустрічі міністра внутрішньої безпеки Алехандро Майоркаса із сенаторами у вівторок увечері", - йдеться в повідомленні.Сенатор-республіканець Том Тілліс розповів, що ця пропозиція надасть президенту розширені повноваження щодо депортації мігрантів, щойно певна кількість мігрантів без документів перетне кордон.Але консервативні республіканці заявили, що цієї пропозиції недостатньо.Республіканець з Огайо Джеймс Девід Венс сказав, що коли в справу втрутився Білий дім, питання трохи прояснилося. Проте, за його словами, остаточна угода не буде готова "найближчим часом".Деталі політики щодо мігрантівАдміністрації Байдена та експрезидента Дональда Трампа використовували аналогічну політику висилки мігрантів, відому як Розділ 42, з міркувань громадської охорони здоров'я під час пандемії Covid-19.Але захисники прав іммігрантів стверджують, що така політика позбавить вразливих мігрантів права шукати притулок у США.Провідний парламентер від Республіканської партії сенатор Джеймс Ланкфорд заявив, що на папері з Білого дому поки що нічого немає.Республіканець Том Тілліс і провідний парламентер від Демократичної партії Кріс Мерфі заявили, що Конгресу слід продовжувати сесію доти, доки вони не досягнуть угоди.Допомога від СШАНагадаємо, США закінчуються гроші, які призначені для фінансування військової допомоги Україні. У зв'язку з цим президент Джо Байден запросив у Конгресу понад 100 млрд доларів, в які входять понад 60 млрд доларів для України.Зараз у Конгресі є розбіжності щодо цього пакету, оскільки республіканці вимагають додати туди пропозиції щодо посилення безпеки кордонів.

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