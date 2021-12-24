Колишній гравець «Волині» очолить клуб УПЛ





Про це повідомили на сайті народного клубу.



Турнірні задачі щодо збереження місця в Українській Прем’єр-лізі навесні наступного року рівненський Верес вирішуватиме під орудою Олега Шандрука.



До тренерського штабу команди увійдуть тренери Олег Герасим'юк, який також був багаторічним гравцем луцького клубу, Юрій Кособуцький та Роман Гандзин.



Олег Шандрук народився 30-го січня 1983 року у Смизі на Рівненщині. У якості футболіста виступав за луцьку "Волинь", донецький "Шахтар", київський "Арсенал", одеський "Чорноморець" та "Севастополь".



Волинянин Олег Герасим'юк також був багаторічним гравцем луцького клубу

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Колишні гравці футбольного клубу "Волинь" тренуватимуть клуб УПЛ рівненський «Верес».Про це повідомили на сайті народного клубу.Турнірні задачі щодо збереження місця в Українській Прем’єр-лізі навесні наступного року рівненський Верес вирішуватиме під орудоюДо тренерського штабу команди увійдуть тренери Олег Герасим'юк, який також був багаторічним гравцем луцького клубу, Юрій Кособуцький та Роман Гандзин.Олег Шандрук народився 30-го січня 1983 року у Смизі на Рівненщині. У якості футболіста виступав за луцьку "Волинь", донецький "Шахтар", київський "Арсенал", одеський "Чорноморець" та "Севастополь".Волинянин Олег Герасим'юк також був багаторічним гравцем луцького клубу

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